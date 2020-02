Zehn Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Diamond Cruise" vor Japan sind mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das gab das japanische Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt. An Bord befinden sich nach Angaben der Reederei auch acht Deutsche. Ob von ihnen jemand unter den Infizierten war, konnte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf dpa-Anfrage nicht sagen.

Das Schiff wurde von den japanischen Behörden unter Quarantäne gestellt, nachdem ein früherer Passagier in Hongkong positiv getestet worden war. Der 80-Jährige war zuvor fünf Tage von Yokohama bis Hongkong an Bord gewesen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das Virus ist in China erneut schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Bis Mittwoch kletterte die Zahl der Patienten innerhalb eines Tages um 3887 auf 24 324, berichtete die Gesundheitskommission in Peking. Die Zahl der Toten legte um 65 auf 490 zu.

China schließt Casinos in Macao

Wegen des Virus schließt das Glücksspiel-Eldorado Macao seine Casinos für einen halben Monat. Der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungsregion, Ho lat Seng, ordnete die Maßnahme an, nachdem neun der zehn Virus-Fälle in Macao in der Glücksspielindustrie festgestellt worden waren. Damit verliert Macao seine wichtigste Einnahmequelle. Die Umsätze in der ehemaligen portugiesischen Enklave sind größer als in Las Vegas.

Im Kampf gegen die Lungenkrankheit forderte Chinas Präsident Xi Jinping auf dem Treffen des Politbüros "rasche und entschlossene Maßnahmen", wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Er rief zu einer "strikten Durchsetzung" von Anordnungen und Verboten auf. Im Kampf gegen die Epidemie gehe es nicht nur um Leben und Gesundheit der Menschen, sondern auch um wirtschaftliche und soziale Stabilität.

Außerhalb von Festland-China gibt es in mehr als zwei Dutzend Ländern rund 220 Coronavirus- Fälle, davon zwölf in Deutschland. In Hongkong und den Philippinen sind zwei Patienten gestorben.

Deutsche Patienten wohlauf

Die Sterblichkeitsrate der Lungenkrankheit liegt in China im Schnitt bei 2,1 Prozent. Das würde bedeuten, dass rund jeder 50. nachweislich Erkrankte an dem Virus stirbt. In Wuhan erreiche die Mortalität aber 4,9 Prozent, sagte Jiao Yahui von der Gesundheitskommission in China. Experten führen diese hohen Werte dort darauf zurück, dass vor allem schwer Erkrankte identifiziert werden.

Das Coronavirus kann nach Erkenntnissen deutscher Forschungsinstitute auch von Patienten mit nur sehr milden Krankheitssymptomen übertragen werden. Die Charité in Berlin, die München Klinik Schwabing und das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr teilten am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass einige der derzeit in der Klinik Schwabing in München behandelten Patienten auch bei nur schwachen Symptomen ansteckende Viren in ihrem Nasen-Rachen-Raum zeigten.

Zudem sei festgestellt worden, dass sich das Virus unabhängig von der Lunge auch im Nasen-Rachen-Raum und im Verdauungstrakt vermehrt. Diese Beobachtungen seien deutliche Hinweise für eine Übertragbarkeit bereits bei milder oder beginnender Erkältungssymptomatik wie zum Beispiel Halsschmerzen, einer Nasennebenhöhlen-Infektion oder nur einem leichten Krankheitsgefühl ohne Fieber.

Deutschland und Frankreich wollen ein EU-weit einheitliches Vorgehen bei der Epidemie erreichen. Ein entsprechendes Ministertreffen solle in den kommenden acht Tagen stattfinden, sagte Gesundheitsminister Spahn nach einem Treffen mit seiner französischen Kollegin Agnès Buzyn in Paris. Mehrere Länder wie Taiwan, die USA, Australien oder Neuseeland haben inzwischen Einreisebeschränkungen für Chinesen oder Ausländer erlassen, die aus China kommen. Auch haben mehrere Staaten ihre Bürger mit Sonderflugzeugen aus der weitgehend abgeschotteten Stadt Wuhan zurückgeholt.