Eine Frau mit Gesichtsmaske am Flughafen in Santiago de Chile.

Erstmals ist in Argentinien und Chile bei Patienten das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. In Buenos Aires sei ein Mann positiv getestet worden und stehe nun in einem Krankenhaus unter Quarantäne, teilte der argentinische Gesundheitsminister Ginés González García am Dienstag mit. Der Patient sei am Sonntag aus Italien eingereist.

In Chile wurde eine Infektion bei einem 33 Jahre alten Arzt nachgewiesen. Der Mann war zuvor einen Monat lang durch Südostasien gereist, unter anderem nach Singapur. Er befinde sich derzeit in einer Klinik, könne aber bald nach Hause und werde dann dort weiter überwacht, teilte das Gesundheitsministerium in Santiago de Chile mit. In Südamerika wurden bislang in vier Ländern Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bestätigt. In Ecuador wurden sieben Fälle und in Brasilien zwei Fälle registriert.

Weltweit haben sich inzwischen mehr als 90 000 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, rund 80 000 davon in China, wo der Ausbruch seinen Ursprung hatte. Mittlerweile sind in China 2981 Todesfälle zu beklagen. Knapp 50 000 Menschen gelten als geheilt. In Südkorea, dem am zweitschwersten betroffenen Land, stieg die Zahl der Infizierten erneut um über 500 auf nun 5300.

Chinesen befürchten Einschleppung aus dem Ausland

Mit der Ausbreitung des Virus in anderen Ländern wächst auch in China die Angst vor einer Einschleppung durch Reisende aus dem Ausland. Acht Chinesen, die aus der norditalienischen Stadt Bergamo in der schwer betroffenen Lombardei zurückkehrten, wurden dem Wirtschaftsmagazin Caixin zufolge im chinesischen Landkreis Qingtian in der ostchinesischen Provinz Zhejiang positiv getestet.

Die Chinesen seien zurückgekehrt, weil ihr Restaurant in Bergamo seit dem Ausbruch des Virus in Norditalien nicht mehr lief. Rund 100 000 Chinesen aus Qingtian lebten nach Einschätzung der örtlichen Regierung in Italien. Die Behörden versuchten, sie trotz der Epidemie in Italien von einer Heimkehr abzubringen.

Mehrere chinesische Städte und Regionen wie Peking, Shanghai oder die Südprovinz Guangdong verlangen von Reisenden aus schwer betroffenen Ländern wie Italien, Südkorea, Iran oder Japan, nach der Landung 14 Tage in Quarantäne entweder überwacht zuhause, in einem besonderen Hotel oder in speziellen Zentren zu verbringen. Vielfach ordnen auch lokale Behörden einfach eine solche Isolation an.