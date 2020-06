Als Sofia im Februar in New York City landete, sollte das die Erfüllung eines Lebenstraums sein. Doch die Schwere und die Traurigkeit reisten mit ihr und hielten sie im Griff. Als Sofia, deren Name eigentlich ein anderer ist, zurück in Berlin war, wandte sie sich an eine psychiatrische Tagesklinik. Kurz danach traten die ersten Corona-Fälle in Deutschland auf. "Gerade als ich endlich diesen Schritt gegangen bin, kamen die Einschränkungen", sagt Sofia. Aus der Betreuung an fünf Tagen wurden Telefonate.