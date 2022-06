Coronavirus:Kommt die Herbstwelle schon im Sommer?

Beunruhigende Nachrichten aus Portugal: Die Corona-Infektionszahlen steigen dort wieder deutlich an. Woran das liegt und was es für die Sommermonate in Deutschland bedeuten könnte.

Von Berit Uhlmann

Während in Deutschland seit Wochen die Corona-Zahlen sinken und die Menschen sich auf die sommerliche Pandemie-Verschnaufpause freuen, kommen aus Portugal beunruhigende Nachrichten. In dem beliebten Urlaubsland steigen derzeit die Zahlen der Sars-CoV-2-Infizierten wieder deutlich an. Seit Mitte April vervierfachte sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf zuletzt etwa 1800. In Deutschland gab das Robert-Koch-Institut (RKI) die landesweite Inzidenz am Freitagmorgen mit 261 an, am Donnerstag hatte der Wert noch bei 221 gelegen. Ist die Pause schon vorbei, bevor sie richtig begonnen hat?