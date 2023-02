So lange schützen Infektionen vor einer erneuten Ansteckung

Die Ansteckungszahlen sind momentan niedrig - trotz fallen gelassener Corona-Maßnahmen. Studienergebnisse zur Immunität nach einer Corona-Infektion lassen darauf hoffen, dass es so bleibt.

Von Christina Berndt

Omikron ist der Game-Changer gewesen. Als diese Coronavirus-Variante im Winter 2021/22 aufkam, änderte sich vieles in der Pandemie. Denn Omikron ist zwar wahnsinnig ansteckend, macht Menschen aber nicht mehr so schwer krank wie seine Vorgänger. Nur wegen dieser Virusvariante kann man nun, drei Jahre nach Beginn der Pandemie, in Deutschland coronamäßig lockerlassen.