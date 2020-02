Eine Krankenschwester auf der Infektionsstation der Uniklinik Essen. In Nordrhein-Westfalen ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt.

Während sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus infizieren, beginnen Wissenschaftler, mehr über den neuen Erreger und seine Auswirkungen zu verstehen. Viele Erkenntnisse sind vorläufig und werden im Laufe der Zeit bestätigt, ergänzt oder korrigiert werden. In diesem Newsblog bildet die Wissenschaftsredaktion auch diese vorläufigen Ergebnisse ab - und wird sie bei Bedarf ebenfalls aktualisieren oder revidieren.

Corona-Infizierte in Deutschland

Nach den Fällen in Bayern gibt es nun auch in zwei weiteren Bundesländern Menschen, die sich mit Covid-19 angesteckt haben. In Nordrhein-Westfalen befindet sich ein 47-Jähriger im kritischen Zustand. Der Mann aus Erkelenz im Kreis Heinsberg leidet allerdings an einer Vorerkrankung. Auch seine Ehefrau ist mit Symptomen einer Viruserkrankung in Behandlung. Ob es sich dabei um Corona handelt, ist unklar. Der Infizierte hielt sich in letzter Zeit geschäftlich in China auf.

Bei dem Infizierten in Baden-Württemberg handle es sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstagabend mit. Er habe sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt. In Bayern, wo es vor vier Wochen die ersten Corona-Fälle gab, befindet sich derzeit nur noch einer von ursprünglich 14 Patienten in Behandlung. Die übrigen wurden inzwischen entlassen. (Stand:26.2.2020/BIX)

China stoppt Handel und Verzehr von Wildtieren

Zwischen Fisch und Schwein wurde auf vielen Märkten Chinas bislang auch Schleichkatze oder Fledermaus verkauft.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, geht die chinesische Regierung gegen den Wildtiermarkt im eigenen Land vor. Die Jagd auf, der Handel mit sowie Zucht und Konsum von eigentlich wild lebenden Tieren in der Volksrepublik sind demnach mit sofortiger Wirkung verboten. Die Entscheidung ist eine Folge des noch immer fortschreitenden Coronavirus-Ausbruchs. Zwar ist die genaue Quelle von Sars-CoV-2, dem Erreger der Covid-19-Epidemie, noch immer nicht bekannt. Experten gehen aber davon aus, dass der Erreger ursprünglich aus in Asien beheimateten Fledermäusen stammt und über einen wilden Zwischenwirt auf den Menschen übergegangen ist. Zunächst wurde angenommen, dass dieser Sprung auf einem Meeresfrüchtemarkt stattfand. Inzwischen haben epidemiologische und virologische Analysen ergeben, dass der Übergang schon vor dem Ausbruch in Wuhan an einem anderen Ort erfolgt sein muss.

Möglichkeiten gab es dafür wohl reichlich: In einigen Regionen Chinas werden Wildtiere wie Zibet- und andere Schleichkatzen, diverse Wildvogelarten, Schuppentiere, Schlangen oder Krokodile noch immer in großem Umfang verfolgt und verzehrt. Für Dutzende Spezies war auch die kommerzielle Zucht erlaubt. Der Verzehr von Wildtieren stellt dabei nicht nur in China ein Risiko dar: Manche dieser Tiere sind Reservoire oder Zwischenwirte sogenannter zoonotischer Erreger. Diese Keime machen den Tieren selbst wenig oder gar nichts aus, können aber Menschen sehr gefährlich werden und gehen nicht selten durch den Verzehr besagter Tiere auf ihn über. So war ein Flughund die mutmaßliche Quelle des dramatischen Ebola-Ausbruchs in Westafrika vor sechs Jahren. Der Mers-Erreger, der nach wie vor im Nahen Osten zirkuliert, stammt aus Kamelen. Sars wurde von Zibetkatzen auf den Menschen übertragen.

Das abrupte Ende des Wildtierhandels in China kommt einen Monat, nachdem Artenschützer wegen Covid-19 bereits ein weltweites Verbot gefordert hatten. In der Volksrepublik dürfte die Entscheidung trotz der Lage aber nicht nur auf Zustimmung stoßen. Wie die South China Morning Post berichtet, ist der Wildtiermarkt in dem Land fast 80 Milliarden Dollar schwer und bietet 14 Millionen Chinesen Arbeit.(Stand:25.2.2020/ZINT)

Welchen Einfluss haben Superspreader?

Seit Beginn der Covid-19-Epidemie wird darüber diskutiert, ob sogenannte Superspreader einen Einfluss auf die Infektionsdynamik haben. Die Vermutung kommt nicht von ungefähr. Superspreader - so werden Menschen bezeichnet, die überdurchschnittlich viele andere anstecken - wurden in der Vergangenheit bei Sars- und Mers-Ausbrüchen beobachtet. So schleppte ein einzelner Mensch das Sars-Virus von Hongkong in ein Krankenhaus in Toronto ein, wo es sich unter 128 weiteren Patienten verbreite. 186 Mers-Infektionen konnten auf einen einzelnen Erkrankten in Südkorea zurückgeführt werden.

Einige Beobachtungen scheinen dafür zu sprechen, dass ähnliches auch bei der Covid-19-Epidemie vorkommt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass eine 61-jährige Südkoreanerin in einer Kirche mindestens 37 andere Menschen angesteckt hat. Zuvor hatten chinesische Wissenschaftler einen Fall in einem Krankenhaus in Wuhan dokumentiert, in dem ein Patient mindestens zehn weitere Menschen infizierte. Durchschnittlich steckt jeder Infizierte aktuellen Schätzungen nach etwa 2,5 bis 3 andere Personen an.

Letztlich aber ist die Frage nach den Superspreadern derzeit eher akademischer Natur. Wie diese Menschen in der Praxis erkannt werden können, wie man mit ihnen umgeht, wie man Stigmatisierung vermeidet, ist unklar. Christl Donnelly, Statistikerin an der Universität Oxford spricht sich dafür aus, lieber die Bezeichnung "Superspreading"-Ereignis zu verwenden, um den Eindruck zu vermeiden, die Menschen, die viele andere ansteckten, trügen eine besondere Schuld an der Entwicklung. Bharat Pankhania von der University of Exeter Medical School sagt, dass vor allem die Umstände entscheidend für das Phänomen sind. Dazu gehören überfüllte Räume, schlechte Belüftung, Oberflächen und Luftfeuchtigkeit, die das Überleben von Mikroben begünstigen. Mehr über das Phänomen können Sie hier lesen. (Stand: 21.2.2020/BEU)

Erkenntnisse aus Schwabing

Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin der Klinik München Schwabing, hat die meisten deutschen Covid-19-Patienten behandelt. Dabei haben er und seine Kollegen auch wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen - vor allem darüber ab wann und wie lange Menschen infektiös sind. Wir haben ihn in seiner Klinik besucht. (Stand: 20.2.2020/HACH/BEU)

Wie hoch die Covid-Sterberate ist

Die WHO hat Schätzungen vorgelegt, wonach etwa 0,3 bis 1 Prozent aller mit dem Coronavirus Infizierten sterben. Dieser Anteil ist sehr viel geringer als bei den verwandten Erkrankungen Sars (10 Prozent) und Mers (35 Prozent), aber höher als bei der durchschnittlichen Grippe (0,1 Prozent). Allerdings ist diese Angabe noch unsicher.

Tatsächlich ist die Sterberate des Coronavirus derzeit schwer zu bestimmen. Teilt man die Zahl der Gestorbenen durch die Zahl der Infizierten, erhält man zwar einen groben Anhaltspunkt, aktuell läge der Wert bei etwa 2,5 Prozent. Allerdings sind bei dem Verfahren Verzerrungen in beide Richtungen möglich.

Zum einen sind wahrscheinlich nicht alle Infizierten erfasst. Ist ihre tatsächliche Anzahl sehr viel höher als bekannt, würde das die Sterberate deutlich nach unten drücken. Zum anderen gibt es eine zeitliche Verzögerung zwischen den Infektionen und dem Eintritt des Todes. Einige Menschen, deren Infektion bereits jetzt registriert ist, werden sehr wahrscheinlich erst später sterben. Kommen diese Todesfälle in den nächsten Tagen und Wochen hinzu, während gleichzeitig die Zahl der Neuerkrankungen sinkt, würde die Sterblichkeit steigen. Mit anderen Worten: Es ist derzeit sowohl der Zähler als auch der Nenner nicht ausreichend bekannt. Die Einschätzung der WHO fußt daher auf mathematischen Modellen, die versuchen, die fehlenden Werte zu erschließen. (Stand: 20.2.2020/BEU)

Erneut Verwirrung um Chinas Statistik

Die Zahl der täglichen Covid-Neuinfektionen in China ist schon länger rückläufig. Doch die am Donnerstag gemeldeten Zahlen sind auffällig niedrig: Nur 394 Infizierte sollten demnach hinzukommen sein - nach 1749 am Vortag. Tatsächlich geht der Rückgang auf eine neuerliche Änderung der Zählweise zurück. Offenbar wurden zudem Fälle nachträglich aus der Statistik herausgenommen.

Um als bestätigter Fall zu gelten, muss nun wieder ein positiver Laborbefund auf den Erreger vorliegen, geht aus dem überarbeiteten Diagnose- und Behandlungsplan der Nationalen Gesundheitskommission Chinas hervor. Erst vor einer Woche war verfügt worden, dass auch solche Fälle als bestätigt gelten, die allein anhand ihrer Symptome und Röntgenaufnahmen diagnostiziert wurden. Eine Bestätigung durch einen Labortest war nicht nötig. Das hatte die Zahl der Neuerkrankungen sprunghaft ansteigen lassen. Nun hat China eine Rolle rückwärts hingelegt; die Lage wird damit erneut unübersichtlich. Exakte, vergleichbare Daten sind von zentraler Bedeutung, um die Ausbreitung der Krankheit verfolgen zu können. (Stand: 20.2.2020/BEU)

Coronavirus aus dem Labor? Forscher weisen Spekulationen scharf zurück

In Sozialen Netzwerken kursieren Verschwörungstheorien - etwa, dass der Erreger von Covid-19 im Wuhaner Institut für Virologie erzeugt worden sei. 27 hochrangige Infektionsspezialisten haben darauf in einem offenen Brief reagiert. Die Forscher betonen, dass Analysen des Genoms übereinstimmend auf einen Ursprung im Tierreich hindeuten. Mehr dazu lesen Sie hier. (Stand: 19.2.2020/CVEI/BEU)

In China scheint die Zahl der Neuerkrankungen zu sinken

Eine Veröffentlichung der chinesischen Seuchenschutzbehörde CDC legt nahe, dass in China nicht mehr so viele Menschen an dem Coronavirus erkranken, wie vor zwei bis drei Wochen. Den Daten zufolge lag der Höhepunkt der Erkrankungen zwischen dem 23. und 27. Januar; damals spürten täglich etwa 2700 Menschen erstmals Symptome. Legt man die Daten zugrunde, an dem die Erkrankten ihre Diagnose durch einen Labortest offiziell bestätigt bekamen, war der Höhepunkt am 4. Februar erreicht. An dem Tag wurden ungefähr 3700 Fälle neu bestätigt. In der Publikation wurden die bis zum 11. Februar offiziell bestätigten Fälle erfasst; es waren knapp 45 000.

Allerdings lässt sich aus den Daten noch nicht schlussfolgern, dass das Schlimmste bereits überstanden ist. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kommentierte am Montagabend auf einer Pressekonferenz: "Es ist zu früh, um zu sagen, dass sich der berichtete Rückgang fortsetzen wird. Jedes Szenario ist noch immer möglich". Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin am Münchner Klinikum Schwabing sagt: "Als Kliniker hege ich noch Zweifel, ob es sich dabei schon um die erhoffte Trendwende bei diesem gewaltigen Ausbruch handelt". Nach Berichten aus China habe es zeitweise nicht genügend Testkapazitäten gegeben, deshalb seien in der Provinz Hubei, dem Zentrum des Ausbruchs, sicher nicht alle Erkrankten diagnostiziert worden. Auch Jimmy Whitworth, Professor of International Public Health in London, sieht keinen Grund zur Entwarnung: Die anderen Länder müssten weiter wachsam bleiben.

Außerhalb Chinas steigt die Kurve der bestätigten Neuinfektionen derzeit. Die Zunahme der neuen Fälle geht in erster Linie auf die Infektionen auf zwei Kreuzfahrtschiffen zurück. (Stand: 18.2.2020/BEU)

Für wen Covid-19 am gefährlichsten ist

Was weiß man über den Krankheitsverlauf von Covid-19? Die chinesische Seuchenschutzbehörde CDC hat die bislang umfangreichste Beschreibung zu diesem Thema vorgelegt. Daten von mehr als 44 000 Patienten, deren Erkrankung bis zum 11. Februar 2020 durch einen Labortest bestätigt wurde, flossen in die Auswertung ein. Demnach verliefen 81 Prozent der Fälle mild. 14 Prozent wurden als ernst klassifiziert und zeichneten sich beispielsweise durch Atemnot und eine niedrige Sauerstoffsättigung des Blutes aus. Knapp fünf Prozent der Fälle waren kritisch; die Patienten mussten unter anderem künstlich beatmet werden oder erlebten einen septischen Schock. Insgesamt 2,3 Prozent der Patienten starben. Tatsächlich könnte der Anteil der schweren und tödlichen Verläufe aber deutlich niedriger liegen, denn Experten gehen davon aus, dass es sehr viele milde Fälle gibt, die gar nicht erfasst werden und die Rate nach unten drücken.

Die Beschreibung gibt zugleich Aufschluss darüber, welche Menschen am stärksten gefährdet sind. Zwei Drittel Verstorbenen hatten an einer Grunderkrankung gelitten, 40 Prozent hatten Bluthochdruck, 23 Prozent weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 20 Prozent Diabetes. 80 Prozent der Todesopfer war mindestens 60 Jahre alt. Männer starben auffällig häufiger als Frauen: 64 Prozent der Todesopfer waren Männer, obwohl sie nur 51 Prozent aller Erkrankten ausmachten. (Stand: 18.2.2020/BEU)

Wieso dieser Ausbruch beispiellos ist

Inwieweit sich die Covid-19-Epidemie von anderen der vergangenen Jahre unterscheidet und welche Schlussfolgerungen sich daraus ergeben, fasst der Infektionsspezialist Jeremy Farrar in einem Interview zusammen. Hier können Sie es lesen. (Stand: 17.2.2020/BEU)

Babys werden nur selten krank

Ein Charakteristikum dieses Ausbruchs lässt Experten hoffen: Babys scheinen fast nie an Covid-19 zu erkranken. Chinesische Mediziner sind diesem Phänomen nun auf den Grund gegangen und haben alle Säuglinge bis zum Alter von einem Jahr identifiziert, die in den ersten zwei Monaten des Ausbruchs erfasst wurden. Unter den mehr als 31 000 Erkrankten fanden sie genau neun Babys, sieben Mädchen und zwei Jungen. Das jüngste Kind war 28 Tage alt, das älteste elf Monate, schrieben sie im Fachmagazin Jama. Vier der kleinen Patienten hatten Fieber, zwei litten an leichten Atemwegssymptomen, einer zeigte gar keine Krankheitsanzeichen. Wie es den übrigen beiden ging, konnten die Mediziner nicht herausfinden. Komplikationen wurden für keines der Kinder bekannt. Alle steckten sich offenbar bei einem Familienmitglied an.

Die Forscher können nicht sagen, warum so wenige kleine Kinder erkranken. Womöglich sind die Kleinsten in ihrem Alltag dem Erreger weniger stark ausgesetzt. Vielleicht verlaufen Infektionen bei Kindern so mild, dass sie nicht erfasst werden. Die Arbeit zeige jedenfalls, dass Infektionen bei Kindern nicht ausgeschlossen sind, betonen die Autoren: Familien mit Erkrankten sollten daher auch auf Symptome bei Babys achten. (Stand: 17.2.2020/BEU)

Erste Erkenntnisse über die Gefährdung von Ungeborenen

Erste Hinweise sprechen dafür, dass das Coronavirus nicht von der schwangeren Mutter auf das ungeborene Kind übertragen wird. Ärzte aus Wuhan ziehen diesen Schluss im Fachblatt Lancet, nachdem sie die ersten neun Babys untersucht hatten, die von infizierten Müttern zur Welt gebracht wurden. Die neun Frauen waren zwischen der 37. und 40. Schwangerschaftswoche positiv auf das Virus getestet worden, sieben von ihnen litten an Fieber, einige auch an Husten, Halsentzündungen und Müdigkeit. Keine der Frauen war schwer erkrankt. Die Kinder wurden per Kaiserschnitt entbunden, auch um sicherzugehen, dass das Virus nicht bei der vaginalen Geburt übertragen wird.

Noch im OP entnahmen die Ärzte Fruchtwasser, Nabelschnurblut und Rachenabstriche von den Neugeborenen, später auch Muttermilch. Insgesamt sechs Mutter-Kind-Paare lieferten diese Proben. In keiner wurde das Virus nachgewiesen. Die Autoren verweisen darauf, dass auch Sars nicht im Mutterleib übertragen wurde. Sie betonen jedoch, dass sich aus der kleinen Fallzahl noch keine sicheren Schlüsse ziehen lassen. Unklar ist zudem, wie sich eine Infektion in einem früheren Stadium der Schwangerschaft auswirkt. (Stand: 17.2.2020/BEU)

Ist das Coronavirus noch zu stoppen?

Viele Experten glauben, dass die Ausbreitung des neuen Erregers nicht mehr ganz zum Stillstand gebracht werden kann. Sie hoffen stattdessen, dass all die weltweiten Schutzmaßnahmen den Ausbruch verlangsamen. Und dann? Eine Analyse möglicher Szenarien lesen Sie hier. (Stand: 14.2.2020/HACH/BEU)

Was der Name Covid-19 bedeutet

Die Krankheit, die durch das neue Coronavirus ausgelöst wird, hat jetzt einen offiziellen Namen: Sie heißt Covid-19. Covi steht für Coronavirus, d für disease, das englische Wort für Krankheit. Die Zahl 19 beschreibt das Jahr 2019, als die ersten Fälle entdeckt wurden. Mit der Benennung vermeidet die WHO jede Andeutung auf die Stadt Wuhan oder China als Ursprung der Epidemie. "Es ist wichtig, einen Namen zu haben", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz. Dies verhindere die Verwendung anderer Bezeichnungen, die ungenau oder stigmatisierend sein könnten.

Die Regularien der WHO und Partnerorganisationen sehen vor, dass die Namen für neue Krankheiten sich nicht auf geografische Regionen, Tiere oder spezifische Menschen beziehen sollen. Stattdessen sollten sie einen Bezug zur Erkrankung haben und aussprechbar sein. Früher wurden Erkrankungen oft nach geografischen Regionen getauft. Die Spanische Grippe und das Marburgfieber sind Beispiele dafür, ebenso die "German measles", die wörtlich übersetzt deutsche Masern heißen und die englische Bezeichnung für die Röteln sind. (Stand: 11.2.2020/BEU)

Klebt das Virus tagelang an Türgriffen?

Erreger, die lange Zeit auf Oberflächen überleben, sind besonders ansteckend - und vor allem in öffentlichen Räumen schwer zu bekämpfen. Umso beunruhigender erscheint das Ergebnis einer aktuellen Analyse der Universität Greifswald und der Ruhr-Universität Bochum im Fachblatt Journal of Hospital Infection. Experten der beiden Einrichtungen hatten verfügbare Studien zu Coronaviren zusammengetragen und folgern nun, dass das neue Corona-Virus bis zu neun Tage lang auf Klinken, Griffen, Türklingeln und anderen Gegenständen mit häufigem Händekontakt stabil bleibt. Erst eine Desinfektion mit geeigneten Mitteln entfernt demnach den Erreger.

Gesichert ist diese Erkenntnis allerdings noch nicht. Die Wissenschaftler sammelten für ihre Arbeit lediglich Daten zu anderen Coronaviren wie Sars und Mers. Für ihre Vermutung ist auschlaggebend, dass diese zuvor bekannten Coronaviren ähnlich lange auf Oberflächen stabil bleiben. Um dies jetzt auch für das neue Coronavirus zu bestätigen, müssten allerdings Tests mit dem fraglichen Erreger durchgeführt werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht "aufgrund vorläufiger Erkenntnisse" noch immer davon aus, dass der Erreger nur wenige Stunden auf Oberflächen aktiv bleibt. (Stand: 10.2.2020, ZINT)

Unspezifische Symptome zu Beginn der Erkrankung

Menschen, die sich mit dem neuen Corona-Virus angesteckt haben, zeigen zu Beginn der Erkrankung nicht zwingend die oft berichteten Erkältungs- oder Grippesymptome - sondern oft eher untypische Krankheitszeichen wie Bauchschmerzen oder Übelkeit, weshalb die Infektion oft übersehen werden könnte. Das zeigt eine Untersuchung an Coronavirus-Patienten, die im Fachblatt JAMA erschienen ist. Das Team um Chang Hu vom Zhongnan Hospital der Wuhan University hatte 138 Patienten in der Klinik im Zentrum des Ausbruchs während der Behandlung beobachtet und sowohl die Krankheitsverläufe dokumentiert, als auch die Quellen der Infektionen zurückverfolgt.

Die Arbeit offenbart zudem neue Erkenntnisse über den weiteren Krankheitsverlauf. Der kritische Höhepunkt der Infektion wird bei vielen Patienten erst eine Woche nachdem die ersten Symptome auftreten sind erreicht. Auch anfänglich milde verlaufende Erkrankungen können demnach später noch zu ernsthaften Komplikationen führen. Von den 138 Patienten musste später jeder Vierte intensivmedizinisch versorgt werden, in den meisten dieser Fälle war eine Beatmung nötig. 4,3 Prozent überlebten die Erkrankung nicht. Dass das Coronavirus vornehmlich Männer ansteckt, konnte die aktuelle Arbeit allerdings nicht bestätigen. Die Patienten waren zur Hälfte weiblich. Jeder zweite war jünger als 56 Jahre. (Stand:10. 2. 2020/ZINT)

Sind Schuppentiere die Überträger?

Es ist nur eine knappe Mitteilung, in der die South China Agricultural University aus Guangzhou erklärt, dass Schuppentiere das Virus auf den Menschen übertragen haben könnten. Die Säugetiere seien mögliche Zwischenwirte, heißt es. Sie hätten also den Erreger von seinem urpsrünglichen Wirt - vermutet werden Fledermäuse - an den Menschen weitergegeben. Der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge wurden in Schuppentieren Coronaviren gefunden, deren Genomsequenz zu 99 Prozent mit dem Erreger übereinstimmt, an dem derzeit Tausende Menschen erkrankt sind. Das Team um Shen Yongyi und Xiao Lihua hatte demnach mehr als 1000 genetische Proben von Wildtieren untersucht. Schuppentiere werden in der Volksrepublik gehandelt, da ihre Schuppen in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt werden.

Bestätigen lässt sich diese Meldung derzeit nicht. Die Untersuchung ist noch nicht veröffentlicht. Der Virologe Mark Harris von der University of Leeds kommentiert, dass Berichten zufolge keine Fledermäuse auf dem Markt in Wuhan verkauft wurden. Das hat zur Vermutung geführt, dass das Virus über einen Zwischenwirt zum Menschen gekommen sein müsste. Auch beim Sars-Ausbruch war ein Zwischenwirt beteiligt: Schleichkatzen haben das Virus auf den Menschen übertragen. (Stand: 7.2.2020/BEU)

Wie krank war die chinesische Frau, die das Virus nach Bayern brachte?

Die Krankengeschichte der Chinesin ist von weltweitem Interesse, denn zunächst galt sie als eine der ersten Belege dafür, dass Menschen andere schon infizieren können, wenn sie selbst noch nicht erkrankt sind. Solche asymptomatischen Übertragungen machen es schwerer, den Ausbruch zu kontrollieren. Dann allerdings wurden Zweifel laut, ob die Frau zum Zeitpunkt der Übertragung wirklich gesund war. Nun haben deutsche Ärzte das Befinden der Chinesin während ihres Bayernaufenthaltes genau dokumentiert und ihrem Fachartikel im New England Journal of Medicine in einem Anhang angefügt.

Dieser Beschreibung nach nahm die Frau an ihrem ersten Tag in Bayern ein chinesisches Medikament ein, das Paracetamol enthielt und damit fiebersenkend wirkt. Sie hatte sich "etwas warm", aber nicht fiebrig gefühlt. An den kommenden beiden Tagen nahm sie keine weiteren Mittel, war aber etwas müde und spürte leichte Schmerzen im Brustkorb. Am vierten Tag - als sie in Shanghai gelandet war - fühlte sie sich wirklich krank. Es ist nicht möglich, zweifelsfrei zu definieren, wann die Krankheit der Frau begonnen hatte. Ihr Fall aber spricht dafür, dass Menschen schon infektiös sein können, wenn sie nur so geringe Symptome spüren, dass sie sich selbst für gesund halten. Allerdings geht die Weltgesundheitsorganisation WHO derzeit davon aus, dass die meisten Menschen durch eindeutig Erkrankte angesteckt werden. (Stand: 7.2.2020/BEU)

