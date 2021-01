Von Christina Berndt und Markus Grill

Mit der neuen Corona-Variante macht sich derzeit auch eine bange Frage breit: Wie weit ist die britische Mutante, die offenbar erheblich ansteckender ist als das bisher gängige Sars-CoV-2, schon in Deutschland verbreitet? Und breitet sie sich hierzulande mit ähnlich beunruhigender Geschwindigkeit aus? Seit vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass in Südengland eine neue Virusvariante namens B.1.1.7 um sich greift, wurden Politiker und Bürger auf einen seltsamen Umstand aufmerksam: Während britische Labore das Erbgut von Krankheitserregern offenbar in großem Ausmaß analysieren, findet deren genetische Überwachung in Deutschland nur spärlich statt.