Sars-CoV-2 verändert sich laufend. Womöglich infiziert eine neue Variante in Brasilien bereits Genesene. Bedeutet das, dass die Pandemie wieder von vorne beginnt?

Von Hanno Charisius

Aus vielen Winkeln der Welt werden derzeit neue Corona-Mutanten gemeldet. Am Montag sogar aus Garmisch-Partenkirchen, wo Viren mit einigen Veränderungen im genetischen Code aufgetaucht sein sollen. Egal ob neue Virusvarianten zuerst am Alpenrand auftauchen, in Brasilien, England oder Südafrika: Sie sind alle das Ergebnis evolutionärer Prozesse, und sie laufen ab, seitdem es das Virus gibt, das die Menschheit seit einem Jahr Sars-CoV-2 nennt. Doch erst seit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren Sequenziermaschinen vermehrt auch ins Erbgut der Erreger schauen, wird sichtbar, wie sehr sich das Virus verändert.