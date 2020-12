Von Christina Kunkel

Sechs Wochen probiert, sechs Wochen ist (fast) nichts passiert - so könnte man die Effekte des sogenannten Lockdown light beschreiben. Die Infektionszahlen sind nicht wie erhofft gesunken, sondern bleiben weiterhin auf viel zu hohem Niveau. Aktuell sterben pro Tag mehrere hundert Menschen an Covid-19, immer mehr Kliniken nähern sich der Belastungsgrenze. Versprechungen, die die Regierung den Menschen für die Weihnachtsfeiertage und Silvester noch vor Kurzem gemacht hatte, stehen mehr denn je infrage. Statt einem entspannteren Jahresausklang fordern nach Bundeskanzlerin Angela Merkel jetzt auch Mitglieder der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina einen harten Lockdown - und dass man mit ersten Schritten nicht warten sollte, bis sich die Familie unter dem Weihnachtsbaum in größerem Kreis versammelt hat.

In einer Stellungnahme schlagen die Forscher ein zweistufiges Modell vor: "Ab dem 14. Dezember 2020 sollte die Schulpflicht aufgehoben und nachdrücklich zur Arbeit im Homeoffice aufgefordert werden. Ab dem 24. Dezember 2020 sollten zusätzlich alle Geschäfte schließen, die nicht der Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Waren dienen." Soziale Kontakte sollten auf einen sehr eng begrenzten Kreis reduziert werden.

Damit würde sich nach Weihnachten das Szenario aus dem Frühjahr wiederholen - ein Vorgehen, wie es manche Wissenschaftler bereits im Oktober gefordert hatten. Einige von ihnen, wie etwa die Physikerin Viola Priesemann, haben die Leopoldina-Stellungnahme unterzeichnet, ebenso Virologen wie Christian Drosten von der Berliner Charité oder Sandra Ciesek von der Uniklinik Frankfurt. Dabei weisen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die besonderen Umstände rund um den Jahreswechsel hin. Zum einen sei dann auch sonst das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren - Schulen haben Ferien, viele Firmen haben Betriebsruhe, Behörden haben vielerorts geschlossen. "Diese Rahmenbedingungen erleichtern eine Eindämmung der Pandemie, wenn wir auch im privaten Umfeld äußerste Achtsamkeit und Vorsicht walten lassen", heißt es im Leopoldina-Papier.

Zum anderen würden die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel mit ihren traditionell verstärkten und engen sozialen Kontakten "große Risiken für eine weitere Verschlechterung der Infektionslage" bergen. Überhaupt sehen die Forscher die immer noch zu hohen Kontaktzahlen als wichtigsten Grund, warum bislang die zweite Welle nicht entscheiden gebremst werden konnte. So sei es durch die aktuellen Maßnahmen lediglich gelungen die Kontakte um schätzungsweise 43 Prozent zu reduzieren - im Frühjahr waren es noch rund 63 Prozent. Länder wie etwa Belgien oder Irland, die es auch im zweiten Lockdown geschafft hätten, dass die Menschen ihre Kontakte drastischer zurückfahren, hätten auch die Infektionszahlen deutlich senken könnten.

Dabei ist für die Experten klar, was die wichtigste Maßnahme wäre: "Es wäre am effektivsten, in diesem Zeitraum auch alle sozialen Kontakte außerhalb des eigenen Haushaltes zu unterlassen." Aber zu den Feiertagen die nächsten Angehörigen nicht zu sehen, sei für viele Menschen mit sehr großen sozialen und psychischen Belastungen verbunden. Dabei müsse man sich der Risiken bewusst sein und daher Kontakte auf wenige, feste Personen begrenzen, Masken tragen, Abstand halten und regelmäßig Lüften. Gemeinsame Aktivitäten sollten wann immer möglich ins Freie verlagert werden. Wer Menschen aus Risikogruppen persönlich trifft, müsse dabei äußerste Vorsicht walten lassen und am besten zuvor zehn Tage in Selbstquarantäne gehen.

Antigen-Schnelltests alleine seien hingegen "keine hinreichende Absicherung für die Feiertage", da sie nur eine Momentaufnahme seien und man einen Tag nach einem negativen Test dennoch ansteckend sein könnte.

Doch wie lange müsste so ein harter Lockdown dauern? In einer Modellrechnung gehen die Forscher davon aus, dass bei einem sofortigen, strengen Lockdown schon ab dem 14. Dezember bis Januar die Inzidenz auf 50 Fälle pro 100 000 Einwohner sinken würde - also dem Wert, ab dem eine Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter wieder möglich wäre. Bei dem vorgeschlagenen zweistufigen Lockdown-Modell könnte das auch gelingen, wenn ab Weihnachten die Kontakte sehr stark reduziert würden. Doch passiere das nicht, könnten die Infektionszahlen durch die weihnachtlichen Treffen zum Jahresbeginn wieder nach oben schnellen. Ein Szenario, auf das viele Experten schon länger hingewiesen haben.

Auch im Sinne der Wirtschaft seien laut der Leopoldina-Stellungnahme verschärfte Maßnahmen sinnvoll: "Zwar erhöhen sich durch einen strengeren Lockdown kurzfristig die Wertschöpfungsverluste, aber zugleich verkürzt sich der Zeitraum, bis die Neuinfektionen so weit gesunken sind, dass Lockerungen möglich werden. Sinnvoll ist es dabei, eine Reproduktionszahl im Bereich 0,7-0,8 anzustreben."

Doch was passiert, wenn die Zahlen durch verschärfte Maßnahmen wirklich gesunken sind? Dazu fordern die Wissenschaftler "ein klares, mehrstufiges und bundesweit einheitliches System von Regeln, die ab einer bestimmten Anzahl von Fällen pro 100 000 Einwohner greifen." Dieser Katalog solle verlässlich Maßnahmen vorsehen, die konsequent um- und mit Sanktionen durchgesetzt werden.

In den Schulen sollte etwa nach den Weihnachtsferien in allen Bundesländern das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht für alle Jahrgangsstufen verpflichtend sein. Darüber hinaus sollten ländereinheitliche Regeln für den Wechselunterricht ab der Sekundarstufe erarbeitet werden, die ab einer bestimmten Inzidenz greifen.

Auch für die Corona-Warn-App haben die Forscher Vorschläge: So könnten Nutzer freiwillig Daten übermitteln. Wünschenswert sei darüber hinaus, mittels der Lokalisierungsfunktion des Smartphones schnell die örtliche Inzidenz und die geltenden Verhaltensregeln sehen zu können.