Eigentlich sollten bis zur Aufhebung der Priorisierung möglichst alle Impfwilligen aus den Risikogruppen zumindest eine Impfdosis erhalten haben. Doch ist das zu schaffen? Und was passiert dann mit der Impfreihenfolge?

Von Markus Hametner, Berit Kruse, Christina Kunkel und Sören Müller-Hansen

Geht es um die Impfung gegen das Coronavirus, lautete monatelang die wichtigste Frage: Wann bin ich endlich dran? Zunächst galt: Besonders Gefährdete zuerst, alle anderen müssen warten. Bald wird sich daran allerdings etwas ändern. Wenn vom 7. Juni an die Priorisierung zur Vergabe der Impftermine in Arztpraxen endet, kann jeder für jeden Impfstoff einen Termin vereinbaren. Die begehrte Spritze scheint dann auch für junge, gesunde Menschen ganz nah zu sein - theoretisch. Doch wird es nach Aufhebung der Priorisierung wirklich so schnell gehen und sind bis dahin überhaupt alle Impfwilligen aus den Risikogruppen zumindest einmal immunisiert?