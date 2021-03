Von Hanno Charisius

Seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland wird für jede Dosis, die in einen Oberarm injiziert wird, eine weitere in den Kühlschrank gelegt - für die zweite Injektion ein paar Wochen später. Und seit Beginn der Impfkampagne wird dieses Vorgehen kritisiert. Nun wird die Forderung lauter, alle gelieferten Impfdosen sofort zu verimpfen und zudem die Abstände zwischen den zwei Spritzen zu vergrößern, damit mehr Menschen den bereits starken Basisschutz durch die Erstimpfung bekommen.