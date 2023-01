Mehrere Corona-Infektionen könnten zu einer Immunschwäche führen, warnen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Virologe Christian Drosten. Was erste Daten dazu nun zeigen.

Von Christina Berndt

Karl Lauterbach hat schon oft und durchaus auch zu Recht vor Gefahren durch das Coronavirus gewarnt. Aber am vergangenen Wochenende verbreitete der Bundesgesundheitsminister eine Botschaft, die in ihrem Schreckenspotenzial wohl nur von der einst von ihm heraufbeschworenen "Killervariante" übertroffen wurde. In einem Interview mit der Rheinischen Post sagte der SPD-Minister, nach mehreren Corona-Infektionen entstehe wegen der rasanten Alterung des Immunsystems "häufig" eine "nicht mehr zu heilende Immunschwäche".