Die einen erkranken schwer an Covid-19, andere bleiben ganz verschont. Was frühere Infektionen und die eigene genetische Ausstattung damit zu tun haben.

Von Nik Walter

Corona ist eine Lotterie. Die einen: geimpft, geboostert und trotzdem in den letzten Monaten zweimal mit Corona infiziert und mit Fieber und Husten im Bett. Auch: junge, kerngesunde Menschen, die schwer erkranken oder nach einem milden Verlauf monatelang an Long Covid leiden. Andererseits jene hochbetagten Risikopatienten, denen Sars-CoV-2 nicht viel anhaben kann. Und dann gibt es auch Menschen, die sich in den gut zwei Jahren der Pandemie gar nie mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert haben (oder es zumindest nicht wissen, weil sie gar nicht oder nur sehr leicht erkrankt waren). Auch nicht, wenn sie mit Corona-Infizierten in einem Haushalt lebten, und auch nicht in den letzten drei Monaten, als es rein statistisch eigentlich jeden und jede hätte treffen müssen.