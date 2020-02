Nach den ersten Fällen in Bayern erschienen auf Infodisplays am Münchner Flughafen Informationen zum Coronavirus.

Die französische Regierung hat den ersten Toten infolge des Coronavirus außerhalb Chinas und in Europa gemeldet. Es handelt sich Gesundheitsministerin Agnès Buzyn zufolge um einen 80-jährigen Touristen aus China. Er kam aus der schwer betroffenen zentralchinesischen Provinz Hubei, in der auch Wuhan liegt.

Der Mann sei in einer Pariser Klinik der Krankheit erlegen. Er sei am 16. Januar nach Frankreich eingereist und seit 25. Januar in Quarantäne in der Klinik gewesen. Der Patient sei mehrere Tage in kritischem Zustand gewesen.

Unterdessen verstärkt die Bundesregierung die Schutzmaßnahmen vor der Infektion: Flugpassagiere aus China werden vor der Landung an den Flughäfen Frankfurt und München nun genauer nach einem möglichen Kontakt mit dem Coronavirus befragt. Bei Direktflügen muss dafür ab sofort eine Selbstauskunft mit drei Fragen an Bord verteilt werden, wie das Bundesgesundheitsministerium und die Fachressorts in Hessen und Bayern am Samstag mitteilten. Dabei geht es darum, ob Reisende mit infizierten Menschen Kontakt hatten oder sich im Infektionsgebiet in China aufgehalten haben. Schon bisher müssen es Piloten beim Tower melden, wenn Passagiere offensichtlich krank sind. Die Selbstauskunft soll dem Bordpersonal eine weitere Entscheidungshilfe dafür geben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte: "Das ist eine der Lage angemessene Methode, um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und Europa zu verhindern." Das zusätzliche Verfahren war im Kreis der EU-Ressortchefs abgestimmt worden. Sollte ein Passagier mit Krankheitsanzeichen gemeldet werden, geht den Angaben zufolge eine Information an den Medizinischen Dienst am Flughafen. Ein Arzt untersucht den Passagier an Bord und entscheidet über das Vorgehen. Die neuen Vorgaben für Fluggesellschaften hat das Bundesgesundheitsministerium angeordnet. Sie greifen demnach vorerst an den zwei größten deutschen Flughäfen in Frankfurt und München, da es aktuell nur noch dort Direktflüge aus China gibt.

Mehr als 1500 Todesfälle durch Coronavirus

In China steigen unterdessen die Fallzahlen weiter drastisch an: Wie die Gesundheitskommission in Peking mitteilte, wurden seit Freitag landesweit 143 neue Todesfälle bestätigt. Damit sind nun nach offiziellen Angaben 1523 Opfer auf dem chinesischen Festland bestätigt worden. Die Zahl der neu nachgewiesenen Erkrankungen stieg dort um 2641 Fälle auf 66 492. Außerhalb des chinesischen Festlands sind weltweit bislang etwa 600 Erkrankungen bestätigt.

Im Fall des in einem japanischen Hafen unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess hat die US-Regierung entschieden, die eigenen Bürger vom Schiff herunter zu holen und in die USA zu fliegen. Rund 380 Personen sollen auf Evakuierungsflügen in die Vereinigten Staaten gebracht werden, wie das Wall Street Journal berichtet.