Während sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus infizieren, beginnen Wissenschaftler allmählich, mehr über den neuen Erreger und seine Auswirkungen zu verstehen. Viele Erkenntnisse sind vorläufig und werden im Laufe der Zeit bestätigt, ergänzt oder korrigiert werden müssen. In diesem Newsblog bildet die Wissenschaftsredaktion auch diese vorläufigen Ergebnisse ab - und wird sie bei Bedarf ebenfalls aktualisieren oder revidieren.

Superspreader und ein hohes Infektionsrisiko in Kliniken

Menschen, die sich mit dem neuen Corona-Virus angesteckt haben, zeigen zu Beginn der Erkrankung nicht zwingend die oft berichteten Erkältungs- oder Grippesymptome - sondern oft eher untypische Krankheitszeichen wie Bauchschmerzen oder Übelkeit, weshalb die Infektion oft übersehen werden könnte. Das zeigt die bislang umfangreichste Untersuchung an Coronavirus-Patienten, die soeben im Fachblatt JAMA erschienen ist. Das Team um Chang Hu vom Zhongnan Hospital der Wuhan University hatte 138 Patienten in der Klinik im Zentrum des Ausbruchs während der Behandlung beobachtet und sowohl die Krankheitsverläufe dokumentiert, als auch die Quellen der Infektionen zurückverfolgt.

Die Studie zeigt, dass ein großer Teil der Ansteckungen in Krankenhäusern erfolgt - in diesem Fall bei mehr als 40 Prozent der Erkrankten. Hinzu kommt, dass es offenbar sogenannte Superspreader gibt, die das Coronavirus nicht an die durchschnittlichen zwei, sondern an deutlich mehr Menschen weitergeben. In dem aktuellen Bericht beschreiben die Mediziner einen Patienten, der mit Bauchschmerzen in der Klinik erschien und anschließend in die Chirurgie überwiesen wurden. Der Mann steckte mindestens zehn Mitarbeiter des Krankenhauses an.

Die Arbeit offenbart zudem neue Erkenntnisse über den weiteren Krankheitsverlauf. Der kritische Höhepunkt der Infektion wird bei vielen Patienten erst eine Woche nachdem die ersten Symptome auftreten sind erreicht. Auch anfänglich milde verlaufende Erkrankungen können demnach später noch zu ernsthaften Komplikationen führen. Von den 138 Patienten musste später jeder Vierte intensivmedizinisch versorgt werden, in den meisten dieser Fälle war eine Beatmung nötig. 4,3 Prozent überlebten die Erkrankung nicht. Dass das Coronavirus vornehmlich Männer ansteckt, konnte die aktuelle Arbeit allerdings nicht bestätigen. Die Patienten waren zur Hälfte weiblich. Jeder zweite war jünger als 56 Jahre. (Stand:10. 2. 2020/ZINT)

Sind Schuppentiere die Überträger?

Es ist nur eine knappe Mitteilung, in der die South China Agricultural University aus Guangzhou erklärt, dass Schuppentiere das Virus auf den Menschen übertragen haben könnten. Die Säugetiere seien mögliche Zwischenwirte, heißt es. Sie hätten also den Erreger von seinem urpsrünglichen Wirt - vermutet werden Fledermäuse - an den Menschen weitergegeben. Der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge wurden in Schuppentieren Coronaviren gefunden, deren Genomsequenz zu 99 Prozent mit dem Erreger übereinstimmt, an dem derzeit Tausende Menschen erkrankt sind. Das Team um Shen Yongyi und Xiao Lihua hatte demnach mehr als 1000 genetische Proben von Wildtieren untersucht. Schuppentiere werden in der Volksrepublik gehandelt, da ihre Schuppen in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt werden.

Bestätigen lässt sich diese Meldung derzeit nicht. Die Untersuchung ist noch nicht veröffentlicht. Der Virologe Mark Harris von der University of Leeds kommentiert, dass Berichten zufolge keine Fledermäuse auf dem Markt in Wuhan verkauft wurden. Das hat zur Vermutung geführt, dass das Virus über einen Zwischenwirt zum Menschen gekommen sein müsste. Auch beim Sars-Ausbruch war ein Zwischenwirt beteiligt: Schleichkatzen haben das Virus auf den Menschen übertragen. (Stand: 7.2.2020/BEU)

Wie krank war die chinesische Frau, die das Virus nach Bayern brachte?

Die Krankengeschichte der Chinesin ist von weltweitem Interesse, denn zunächst galt sie als eine der ersten Belege dafür, dass Menschen andere schon infizieren können, wenn sie selbst noch nicht erkrankt sind. Solche asymptomatischen Übertragungen machen es schwerer, den Ausbruch zu kontrollieren. Dann allerdings wurden Zweifel laut, ob die Frau zum Zeitpunkt der Übertragung wirklich gesund war. Nun haben deutsche Ärzte das Befinden der Chinesin während ihres Bayernaufenthaltes genau dokumentiert und ihrem Fachartikel im New England Journal of Medicine in einem Anhang angefügt.

Dieser Beschreibung nach nahm die Frau an ihrem ersten Tag in Bayern ein chinesisches Medikament ein, das Paracetamol enthielt und damit fiebersenkend wirkt. Sie hatte sich "etwas warm", aber nicht fiebrig gefühlt. An den kommenden beiden Tagen nahm sie keine weiteren Mittel, war aber etwas müde und spürte leichte Schmerzen im Brustkorb. Am vierten Tag - als sie in Shanghai gelandet war - fühlte sie sich wirklich krank. Es ist nicht möglich, zweifelsfrei zu definieren, wann die Krankheit der Frau begonnen hatte. Ihr Fall aber spricht dafür, dass Menschen schon infektiös sein können, wenn sie nur so geringe Symptome spüren, dass sie sich selbst für gesund halten. Allerdings geht die Weltgesundheitsorganisation WHO derzeit davon aus, dass die meisten Menschen durch eindeutig Erkrankte angesteckt werden. (Stand: 7.2.2020/BEU)

