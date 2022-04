Von Christina Berndt

So viele Menschen wie nie zuvor steckten und stecken sich in der Omikron-Welle mit dem Coronavirus an. Aber was bedeutet das eigentlich für sie? In zwei Jahren Pandemie haben Wissenschaftler viel über Sars-CoV-2 gelernt. Man weiß, dass manche Menschen daran sterben, andere die Infektion wie einen Schnupfen wegstecken und wieder andere unter hartnäckigen Long-Covid-Folgen leiden. Doch einigermaßen exakte Zahlen, wie es Menschen ergehen wird, gibt es allenfalls für jenen Anteil der Patienten, die schwer erkranken. Die Dunkelziffer bei Long Covid ist daher hoch.