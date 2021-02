Bei Sars-CoV-2 ist eine sterile Immunität schon deshalb schwer zu erreichen, weil das Virus schnell in Nase und Rachen gelangt, wo es sich stark vermehren kann.

Von Christina Berndt

Ob es nun um Privilegien für Geimpfte oder das Erreichen der Herdenimmunität geht: In der öffentlichen Debatte klingt es oft so, als sei die Corona-Impfung ausschließlich eigennützig. Denn mit der Erkenntnis, dass die Impfung mit hoher Wahrscheinlichkeit davor schützt, an Covid-19 zu erkranken, wird oft eine Warnung kundgetan: Geimpfte könnten sich womöglich immer noch mit Sars-CoV-2 infizieren und die Erkrankung weitertragen, heißt es dann.