Von Christina Berndt und Markus Grill

Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene! Was der Bundestag soeben beschlossen hat, klingt verlockend für all jene, die eine Corona-Infektion schon erfolgreich bekämpft oder zwei Impfungen hinter sich gebracht haben. Viele Menschen in Deutschland werden über diese Nachricht frohlockt haben. Aber während manche Geimpfte vor dem Besuch beim Friseur nun fröhlich ihren Impfpass zücken und Genesene schon zur Corona-Survival-Party am Wochenende eingeladen haben, fragen sich andere, was die 21-seitige "Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen" im praktischen Leben nun eigentlich für sie bedeutet. Für ihr Infektionsrisiko. Für das Risiko der Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen, und für die Zeit sechs Monate nach überstandener Infektion, wenn der Sonderstatus der Genesenen laut Verordnung abläuft.