Von Werner Bartens und Julia Hippert

Am 8. April 2023 hat das Bundesgesundheitsministerium aufgehört zu zählen. Ab diesem Tag wurde das Impfdashboard, das tagesaktuell wiedergab, wie viele Menschen in Deutschland Corona-Schutzimpfungen erhalten haben, nicht mehr aktualisiert. Natürlich zählt aber weiterhin jemand, wie viele Dosen der Corona-Impfstoffe verimpft wurden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) behält den Überblick - in einer Excel-Tabelle. Nach dieser wurden in Deutschland bis zum 12. Juni 2023 insgesamt 192 242 298 Impfdosen verabreicht.