Soldaten und Polizeibeamte stehen an einer Barriere außerhalb des Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan, wo der Ursprung des Ausbruchs des neuen Virus gewesen sein soll.

Nach einer ungewöhnlichen Welle von Lungenentzündungen, schlossen die chinesischen Behörden am 31. Dezember einen Fischmarkt in der Stadt Wuhan. Dort soll ein neuer Krankheitserreger seinen Ursprung gehabt haben.

Am 9. Januar teilt die chinesische Gesundheitsbehörde CDC mit, dass es sich bei dem Krankheitserreger um ein neuartiges Coronavirus handeln soll, das dem SARS-Erreger ähnelt, der 2002/2003 über 800 Menschen das Leben gekostet hatte. Das Virus kann teils schwere Atemwegserkrankungen auslösen. Am 20. Januar bestätigen die Behörden in China, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar ist, mittlerweile gibt es Hunderte bestätigte Infektionen und mehrere Todesfälle, auch Pflegepersonal ist betroffen.

Auch aus weiteren Ländern werden in den folgenden Tagen Fälle gemeldet, darunter die USA, Japan, Südkorea und Singapur. Das Robert-Koch-Institut schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland bislang als gering ein. Das Auswärtige Amt in Berlin rät aber dazu, nicht notwendige Reisen in die betroffenen Gebiete zu verschieben. Das Risiko für deutsche Reisende in Wuhan werde als "moderat" eingeschätzt.

Coronavirus: Behörden melden 830 Infizierte und 25 Todesfälle, WHO ruft vorerst keine globale Gesundheitsnotlage aus

Durch das neuartige Coronavirus sind in China bisher 25 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der registrierten Infizierten sei auf 830 gestiegen, teilte die chinesische Gesundheitskommission am Freitag mit. Laut Behördenangaben von Donnerstag starb in China ein Patient am Mittwoch in der nördlichen Provinz Hebei. Es sei der erste Todesfall außerhalb der Provinz Hubei. Jedoch war der 80-Jährige Mann zuvor zu Besuch bei Verwandtschaft in Wuhan. Das Virus trat erstmals im Dezember in der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan auf. Auch in den USA, Japan, Südkorea und Thailand hat es bereits Fälle gegeben. Am Donnerstag meldeten außerdem Singapur und Vietnam erstmals Patienten.

Nach Wuhan und zwei Nachbarstädten werden die öffentlichen Transportmittel auch in weiteren chinesischen Städten eingeschränkt. Alle betroffenen Städte liegen in der Provinz Hubei. Die chinesische Hauptstadt Peking und Hongkong haben wegen des Virus Feierlichkeiten zum Neujahrstag abgesagt.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO entschied am Donnerstag erneut, vorerst keine globale Notlage auszurufen. Dafür sei es noch zu früh, sagte der Vorsitzende des Beratergremiums, Didier Houssin. Trotzdem werde die Lage ernst genommen, so Houssin. (24. Januar)

China stoppt Transportmittel in und nach Wuhan und in zwei Nachbarstädten

Wegen des Corona-Virus wird die zentralchinesische Elf-Millionen-Metropole Wuhan von Donnerstagmorgen an unter eine Art Quarantäne gestellt: Chinesischen Medien zufolge werden alle wichtigen Verkehrsverbindungen gekappt. In Wuhan war die Lungenerkrankung zuerst nachgewiesen worden. Der Flughafen sowie Bahnhöfe würden gesperrt, Bus-, U-Bahn und Fährenverbindungen ausgesetzt, berichtete das staatliche Fernsehen. Die Bürger wurden gebeten, die Stadt nur unter besonderen Umständen zu verlassen. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lobte die Kappung der Transportwege als eine "sehr, sehr starke Maßnahme". Dies zeige die Bereitschaft der chinesischen Behörden, die Risiken für das In- und Ausland zu minimieren. Die WHO rief trotz der rasanten Zunahme von nachgewiesenen Infektionen mit dem neuen Virus vorerst keine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" aus. (23. Januar)