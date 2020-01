Was sind Coronaviren?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt das Virus bislang "2019-nCoV". Wie das Middle East Respiratory Syndrome (Mers) oder das Severe Acute Respiratory Syndrome (Sars) gehört es zur Familie der Coronaviren. Laut Robert-Koch-Institut (RKI), der obersten Bundesbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten in Berlin, wurden Coronaviren erstmals Mitte der 60er Jahre identifiziert. Sie können sowohl Menschen als auch verschiedene Tiere infizieren, darunter Vögel und Säugetiere. Bei Menschen verursachen sie verschiedene Krankheiten, von gewöhnlichen Erkältungen bis hin zu gefährlichen oder sogar potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten wie Sars und Mers. Ähnlich der Grippe kann das Virus vor allem für ältere und kranke Menschen gefährlich werden. Ein tödlicher Verlauf hat sich bisherigen Berichten zufolge immer dann ergeben, wenn es Vorerkrankungen gab.

Wie wird das Virus übertragen?

Wie alle Coronaviren wird auch der neue Erreger in den meisten Fällen zwischen Tier und Mensch übertragen. Inzwischen aber ist bekannt, dass das neue Coronavirus auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist. So haben sich Krankenhausmitarbeiter infiziert, als sie Patienten behandelt haben. Allerdings fehlen laut Robert-Koch-Institut bislang Informationen dazu, wie das Virus genau übertragen wird. Bei der Coronavirus-Infektion handelt es sich gewöhnlich um eine Schmier- oder Tröpfcheninfektion. Jeder und jede mit dem Virus Infizierte steckt Studien zufolge zwei bis drei weitere Personen an. Ob die Ansteckungsrate so bleiben werde, hänge von der Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen ab, sagen Wissenschaftler vom Imperial College in London und der Universität Lancaster. Um die Krankheit einzudämmen, müssten künftig mindestens 60 Prozent der Neuansteckungen verhindert werden.

Welche Symptome spüren Betroffene?

Gewöhnliche Coronaviren verursachen laut Robert-Koch-Institut meistens Symptome einer Atemwegserkrankung, also die Auswirkungen zunächst einer milden Erkältung mit Husten und einem Gefühl von starker Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Typisch für das neuartige Coronavirus ist nach derzeitigem Stand, dass die oberen Atemwege kaum betroffen sind. Die Betroffenen haben beispielsweise keinen Schnupfen. Bestimmte Coronaviren können aber auch schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen, dies kann zu Fieber, Atemnot und auch zu Lungenentzündungen führen. Das neue Coronavirus scheint mit einem schwereren Verlauf einherzugehen. Todesfälle traten allerdings bisher vor allem bei Patienten auf, die bereits zuvor an schweren Grunderkrankungen litten.

Wie werden Erkrankte behandelt?

Weltweit wird nach einem wirksamen Medikament oder einer Impfung gesucht, aber das kann Jahre dauern. Laut Robert-Koch-Institut steht bislang eine spezifische Therapie nicht zur Verfügung. Betroffene Patienten werden bisher nur mit gängigen Medikamenten behandelt. Als "sehr wirkungsvoll" habe sich jedoch laut RKI eine unterstützende Behandlung der Infektion entsprechend der Schwere des Krankheitsbildes erwiesen. Dazu gehört die zusätzliche Gabe von Sauerstoff und weitere Hilfen zur Beatmung, zusätzliche Flüssigkeit und gegebenenfalls auch die Gabe von Antibiotika zur Behandlung von bakteriellen Begleitinfektionen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg verwenden die Chinesen HIV-Medikamente zur Behandlung für Lungenentzündungen, die durch das neuartige Coronavirus verursacht werden

Gibt es Tests für das neue Coronvirus?

Ja, es gibt einen Test speziell für das Coronavirus. Sofort nach der Entzifferung der Erbgutsequenz des neuartigen Virus' machten sich Labore daran, einen Test zu entwickeln, mit dem sich möglichst sicher nachweisen lässt, ob ein Patient mit dem Erreger infiziert ist. Auch das Institut für Virologie an der Charité in Berlin hat einen solchen Test entwickelt. Das Labor war auch während der Sars-Pandemie 2002/2003 an der Beschreibung des Erregers beteiligt und hatte damals ebenfalls einen ersten Test entwickelt. Das Sars-Virus ähnelt dem neuen Erreger sehr stark. In einigen Ländern wie den USA und China sei ein vergleichbarer Test entwickelt worden. Viele Labore weltweit würden aber auch auf den Test aus Berlin zurückgreifen, sagte der Direktor des Institutes Christian Dorsten. Bis Freitag seien über 150 Anfragen nationaler Gesundheitslabore und Unikliniken in Berlin eingegangen. Die Labore bekommen nicht nur die Informationen, wie sie einen Test selbst durchführen können, sondern sie bekommen das entscheidende Molekül für den Test zugeschickt.

Wie lange beträgt die Inkubationszeit?

Die Inkubationszeit des Coronavirus beträgt meist zehn Tage. Die kürzeste registrierte Zeitspanne betrug nur einen Tag, die längste 14 Tage, berichtete der Direktor der nationalen chinesischen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei, am Sonntag. Infizierte sind in dieser Zeit bereits ansteckend, obwohl sie noch keine Symptome der Erkrankung zeigen. Auch wenn das Risiko der neuen Lungenkrankheit für Deutschland weiter als gering eingestuft wird, melden sich zunehmend Menschen mit vermeintlichen Symptomen in Praxen und Kliniken. Dabei gilt eine Ansteckung hierzulande nach wie vor als unwahrscheinlich. Oft stecken die wie immer im Winterhalbjahr kursierenden Erkältungen oder Grippeinfektionen hinter solchen Erkrankungen.

Woher stammt das Virus?

Bislang gibt es über den Ursprung nur Spekulationen. Viele Eigenschaften des Virus sind laut Robert-Koch-Institut noch unbekannt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die ersten Patienten Anfang Dezember auf einem Tiermarkt in Wuhan angesteckt haben, der am 1. Januar 2020 geschlossen wurde. Es wird vermutet, dass die neue Variante des Sars-Virus möglicherweise von Schlangen oder Fledermäusen stammt. Seltenes Fleisch gilt manchen Chinesen als Delikatesse. Und Wildtiere, die auf Märkten auf engstem Raum angeboten werden, gelten als Brutstätte für Viren, die sich verändern und auch auf Menschen übertragen werden können. Das Sars-Virus, mit dem sich vor 18 Jahren etwa 8000 Menschen infizierten und an dem knapp 800 starben, stammte offenbar vom Verzehr von Schleichkatzen. In China ist als Reaktion auf das neuartige Virus der Handel mit Wildtieren inzwischen verboten worden. Die Marktbehörden ordneten am Sonntag auch an, alle Zuchtfarmen unter Quarantäne zu stellen. Nicht nur der Handel, sondern auch der Transport von Wildtieren sei verboten. Alle Lebensmittel-Plattformen - von Frischmärkten über Supermärkte und Restaurants bis hin zu Online-Geschäften - müssten den Verkauf einstellen. Die Behörden sollten das Verbot streng überwachen.

Hilft ein Mundschutz gegen Infektionen?

In Deutschland kennt man den meist hellgrünen, weißen oder hellblauen Mund- oder Gesichtsschutz aus Kunststoff-Vlies eigentlich nur aus Kliniken. Von Tokio über Bangkok bis nach Kuala Lumpur hingegen gehören diese Masken, die Mund und Nase bedecken, seit langem zum normalen Stadtbild, bislang aber vor allem als Schutz gegen Smog. Mit der Ausbreitung des Coronavirus' aus China aber hat weltweit ein Ansturm auf die Masken eingesetzt. Seit vergangenem Mittwoch müssen sie die Bewohner der Millionenstadt Wuhan, von der sich der Virus ausgebreitet hat, tragen. In der Provinz Hubei ist der Mundschutz inzwischen so knapp, dass die Behörden zu Spenden aufrufen. Auch für die Bewohner der Provinz Guangdong mit knapp 100 bestätigten Fällen gilt seit Sonntag die Pflicht, an öffentlichen Orten generell eine Gesichtsmaske zu tragen. Selbst aus Australien und den USA werden jetzt Lieferengpässe gemeldet. Und doch ist die Schutzfunktion gegen Keimübertragung bei Experten umstritten. Sie warnen vor Selbstbetrug. Immerhin aber nehmen auch sie an, dass die Träger auch andere Vorschriften zum Infektionsschutz, wie regelmäßiges Händewaschen, Husten- und Nies-Etikette sowie Abstand zu Erkrankten beachten. Und so verhindern diese Masken wohl maßgeblich einen anderen Infektionsweg: Mund und Nase mit den Fingern zu berühren.