Das in China entdeckte neue Corona-Virus hat die USA erreicht: Bei einem US-Bürger, der von einer Reise nach Zentralchina zurückgekehrt war, wurde eine Erkrankung durch das Virus diagnostiziert, wie US-Gesundheitsbehörden am Dienstag bestätigten.

Der zwischen 30 und 40 Jahre alte Mann sei vergangene Woche aus der Stadt Wuhan in die Nähe von Seattle an der US-Westküste im Bundesstaat Washington zurückgekehrt, wo die ersten, einer Lungenentzündung ähnlichen Erkrankungen durch das neue Virus auftraten. Bei der Ankunft auf dem Flughafen Seattle-Tacoma habe er noch keine Symptome gehabt. Am Sonntag habe er sich dann aber krank gefühlt und sei zum Arzt gegangen.

US-Gesundheitsbeamte hatten Ende der vergangenen Woche begonnen, anreisende Passagiere aus Wuhan an drei Flughäfen in New York City, San Francisco und Los Angeles auf Symptome zu überprüfen. Für Chicagos O'Hare Airport und Atlanta sind Überprüfungen ebenfalls geplant. Außerdem planen die USA, dass Passagiere aus Wuhan nur noch über einen der genannten Flughäfen einreisen können.

USA bereits das fünfte betroffene Land

Das Virus kann Husten, Fieber, Atembeschwerden und Lungenentzündungen auslösen. Der betreffende Patient sei nun in einem Krankenhaus in Everett bei Seattle und werde nicht als Gefahr für Krankenhausmitarbeiter und Öffentlichkeit betrachtet, sagten Behördensprecher. "Der Herr ist derzeit sehr gesund", sagte Ärztin Nancy Messonier. Der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, sagte, dies sei nicht der Moment für Panik.

Die USA sind das fünfte Land, in dem das neue Virus bestätigt wurde. Die anderen sind China, Thailand, Japan und Südkorea. In China gibt es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation seit dem ersten Fall vor einem Monat etwa 300 Erkrankungen, die meisten in Wuhan. Sechs Menschen starben an dem Virus, die meisten waren über 60 Jahre alt.

Das Virus wurde Gesundheitsexperten zufolge von Tieren auf Menschen übertragen; diese Woche teilten chinesische Gesundheitsbeamte jedoch mit, es könne auch von Mensch zu Mensch übertragen werden.