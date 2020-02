Am Bahnhof in Peking misst Sicherheitspersonal die Temperatur der Reisenden.

Das neue Coronavirus greift in China weiter um sich. Binnen 24 Stunden sei die Zahl der Toten um 45 auf 304 gestiegen, teilte die nationale Gesundheitskommission am Sonntag mit. Die Zahl der bestätigten Erkrankungen kletterte demnach so schnell wie noch nie innerhalb eines Tages - um 2580 auf 14 380 Fälle. Etwa 150 Infektionen sind bislang außerhalb Chinas bekannt, davon acht in Deutschland.

Erstmals starb nunauch außerhalb Chinas ein Mensch an den Folgen des neuen Coronavirus. Am Sonntag meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO), ein am 21. Januar auf die Philippinen gereister Chinese aus Wuhan, dem Zentrum des Ausbruchs, sei am Samstag gestorben, seine Begleiterin erkrankt. Der 44-Jährige sei zunächst am 25. Januar mit Fieber, Husten und Halsschmerzen ins Krankenhaus gekommen, teilte das philippinische Gesundheitsministerium mit. Später habe der Patient eine Lungenentzündung bekommen. Zuletzt sei er in stabilem Zustand gewesen und habe Anzeichen einer Genesung gezeigt. Doch dann habe sich sein Zustand in seinen letzten 24 Stunden verschlechtert, was zu seinem Tod geführt habe.

Das neuartige Coronavirus kann erkältungs- oder grippeartige Symptome auslösen, aber auch Kurzatmigkeit und Lungenentzündungen. Es wird davon ausgegangen, dass das Virus von Wildtieren auf einem Markt in Wuhan - der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei - auf Menschen übertragen wurde. Über die ersten Fälle informierte China die WHO Ende Dezember. Seitdem haben mindestens 24 Länder Infektionen gemeldet. Experten sprechen von zunehmenden Indizien, dass sich der Erreger von Mensch zu Mensch überträgt.

Die Weltgesundheitsorganisation mahnte Staaten, Vorkehrungen für den Fall einer Ausbreitung des Virus in ihren jeweiligen Bevölkerungen zu treffen. Diese Woche hatte die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen, womit mehr Geld und Ressourcen für den Kampf gegen die Infektionskrankheit bereitgestellt werden können.

Unterdessen haben mehr als 100 Menschen, die am Samstag mit einer Bundeswehrmaschine aus der Stadt Wuhan nach Frankfurt ausgeflogen worden waren, ihre Quarantänestation in Deutschland erreicht. Die überwiegend deutschen Staatsbürger und Familienangehörige wurden in der Nacht auf Sonntag mit Bussen in eine Kaserne in Rheinland-Pfalz gebracht. Sie sollen mindestens 14 Tage in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim bleiben - so lange dauert die maximale Inkubationszeit, also die Frist von der befürchteten Ansteckung bis zum möglichen Krankheitsausbruch.

Insgesamt waren 124 Passagiere in Frankfurt gelandet: 100 Deutsche, 22 Chinesen, ein US-Bürger und ein Rumäne. Nach der Landung wurden sie untersucht. Elf von ihnen seien in die Frankfurter Uniklinik gebracht worden, sagte Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne). Bei einem von ihnen müsse geklärt werden, ob er mit dem Coronavirus infiziert sei. Die übrigen zehn seien aus anderen medizinischen Gründe ins Krankenhaus gebracht worden.

Alle in Deutschland bestätigten Infektionen stehen im Zusammenhang mit der Firma Webasto in Bayern. Mit einem 33-Jährigen Mitarbeiter aus München stieg die Zahl der bekannten Fälle auf acht. Ein weiterer mit dem Virus infizierter Deutscher wurde auf der Kanareninsel La Gomera registriert. Es ist der erste bekannte Fall in Spanien. Der Mann sei mit einem den in Deutschland infizierten Patienten in Kontakt gewesen, teilte die spanische Regierung mit.