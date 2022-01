Kürzer allein zu Haus: Um die kritische Infrastruktur vor dem Kollaps zu bewahren, haben einige Länder in Europa bereits ihre Quarantäneregeln angepasst.

Von Berit Uhlmann

Detailansicht öffnen Kürzer allein zu Haus: Um die kritische Infrastruktur vor dem Kollaps zu bewahren, haben einige Länder in Europa bereits ihre Quarantäneregeln angepasst. (Foto: Angel Santana Garcia/imago images/Westend61)

Es ist ein Szenario, das vielerorts gefürchtet wird: Polizei und Feuerwehr nur noch bedingt einsatzbereit, Kliniken schwer überlastet, Müllabfuhr, Wasser-, Lebensmittel- und Energieversorgung nicht mehr überall gewährleistet. Und das alles, weil die neue Sars-CoV-2-Variante Omikron das Potenzial hat, so viele Menschen gleichzeitig zu infizieren oder zu Kontaktpersonen zu machen, dass es zu bedrohlichen Engpässen in der sogenannten kritischen Infrastruktur kommen könnte. Bereits Mitte Dezember hatte der neu gegründete Expertenrat vor einer solchen Entwicklung gewarnt; am Donnerstag bekräftigte er die Warnung.