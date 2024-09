Nach dem Ende der Schulferien steigt die Anzahl der Corona-Infektionen in Deutschland wieder an. Was Fachleute empfehlen.

Von Christina Berndt

Es ist wieder Zeit für Masken. So sieht es jedenfalls die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Wien, die ähnlich wie das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) die Corona-Lage im Auge behält. „Aufgrund der zunehmenden Sars-CoV-2-Aktivität wird das Tragen einer Maske empfohlen, wenn enge Kontakte mit vielen Menschen indoor nicht vermieden werden können“, verkündete die AGES kürzlich; das sei etwa am Flughafen oder in der Bahn der Fall. Man könnte meinen, die Pandemie wäre zurück. Aber das ist sicher nicht der Fall: Seit mehr als einem Jahr ist der internationale Gesundheitsnotstand nun schon beendet. Und doch schlägt das Coronavirus gerade wieder häufiger zu, nicht nur in Österreich.