Maske in der Schule: an oder nicht? Was sagt die Wissenschaft?

Kommentar von Felix Hütten

In diesen Tagen wird aufgeräumt, ach, was hätte man in drei Jahren Covid-Pandemie doch alles besser machen können. Munter diskutiert in Talkshows und Debattenbeiträgen ist die Rede von Fehlern, Fehlern, Fehlern. Fehlende Evidenz aus der Wissenschaft, Gesundheitsminister, die öffentlich falsche Dinge gesagt und Journalisten, die nicht tief genug gebohrt haben. Gebraucht hätte es mehr Fakten, weniger blindes Vertrauen auf Expertentum.