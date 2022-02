Interview von Hanno Charisius

In Interviews mit dem Magazin Cicero und der Schweizer Tageszeitung NZZ breitete der Hamburger Physiker Roland Wiesendanger in der vergangenen Woche seine Spekulationen aus: Das Coronavirus Sars-CoV-2 stamme aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan. Er wirft dem Charité-Virologen Christian Drosten bewusste Irreführung und Vertuschung vor. Als Mitglied einer Expertenrunde, die vom US-amerikanischen Präsidentenberater Anthony Fauci angeregt wurde und sich Anfang Februar 2020 per Schaltkonferenz traf, soll Drosten dazu beigetragen haben, den vermeintlichen Labor-Ursprung zu verschleiern. Belege für die Behauptung gibt es keine. Die meisten Expertinnen und Experten halten einen Ursprung des Virus aus dem Tierreich für deutlich plausibler.