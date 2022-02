Von Christina Berndt

Die Pandemie ist noch lange nicht zu Ende, daran besteht für Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI) kein Zweifel. Nach einem relativ entspannten Sommer werden sich die Deutschen erneut mit dem Coronavirus auseinandersetzen müssen, heißt es in einem internen Papier aus dem RKI, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. In dem Papier geht der Autor Lars Schaade, Vizepräsident des RKI und Leiter des Zentrums für Biologische Gefahren, einer entscheidenden Frage nach: "Sind wir auf dem Weg aus der Pandemie?" Und die Antwort ist ernüchternd - just zu einer Zeit, in der womöglich gerade die Omikron-Welle bricht: "Mit einer Welle im Herbst ist fest zu rechnen."