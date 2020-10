"Abstand halten!" in deutscher und englischer Sprache steht auf einem Flatterband am Domplatz inmitten der Altstadt von Erfurt. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Deutschland binnen eines Tages hat erstmals den Wert von 10.000 überschritten.

Von Christina Berndt und Kristiana Ludwig

Mit mehr als 11 000 Neuinfektionen hat die zweite Corona-Welle in Deutschland am Donnerstag einen neuen Höhepunkt erreicht. Verantwortlich für die starke Ausbreitung seien zuletzt vor allem private Feiern im Familien- und Freundeskreis gewesen, hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) in den vergangenen Tagen immer wieder betont. Das Infektionsgeschehen sei aber insgesamt "diffus"; es trügen auch "viele kleinere Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Kindertagesstätten und Schulen" zu den steigenden Zahlen bei. Das hatte bei vielen Beobachtern die Frage aufgeworfen, wo sich Menschen derzeit denn nun am häufigsten anstecken - und wie groß die Rolle ist, die Schulen spielen.