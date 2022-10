Von Berit Uhlmann

Die Leitlinie, wie Schulunterricht in Pandemiezeiten erfolgen sollte, ist in einer überarbeiteten Version erschienen. Sie wurde von über 20 Fachgesellschaften und Vertretern von Eltern, Schülern, Lehrern und anderer betroffener Gruppen verfasst. Die Autorinnen und Autoren berücksichtigen in der Neufassung, dass sich die Risikolage seit Erstellung der ersten Empfehlungen erheblich verändert hat. Wie zuvor beruhen die Empfehlungen auf dem Konsens der Beteiligten, in den neben der wissenschaftlichen Evidenz und den gesundheitlichen Aspekten auch Faktoren wie Akzeptanz, Praktikabilität, finanzielle, ökologische und soziale Folgen der Infektionsschutzmaßnahmen einflossen. "Ganz im Vordergrund der Leitlinie steht die Intention, mit den empfohlenen Maßnahmen den Präsenzbetrieb in Schulen aufrechtzuerhalten und dort ein möglichst normales Kontaktverhalten zu ermöglichen", sagt Mitautor Reinhard Berner, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin an der der TU Dresden. Hier die wichtigsten Empfehlungen:

Masken

Bei Inzidenzen, die zu einer Überlastung des Gesundheitssystems oder der kritischen Infrastruktur zu führen drohen, empfehlen die Autoren, dass die Kinder und Jugendlichen im Unterricht und in Schulbussen medizinische Masken tragen. Der Mund-Nasen-Schutz verringere im Bündel mit weiteren Maßnahmen das Infektionsrisiko und wiege so die Nachteile auf, schreiben sie. Als nachteilig wurde vor allem der hohe Ressourcenverbrauch genannt.

Lüften und Luftfilter

Die Leitlinie stellt klar, dass prinzipiell regelmäßig und ausreichend gelüftet werden soll, sofern das Klassenzimmer über keine Lüftungsanlage verfügt. CO₂-Ampeln können als Indikator für die Luftqualität erwogen werden, hieß es. Räume, die keine Möglichkeit zum Luftaustausch haben, sollten gar nicht für den Unterricht genutzt werden.

Das Leitlinienteam schreibt, dass das Lüften in Kombination mit anderen Maßnahmen wahrscheinlich einen Beitrag zum Infektionsschutz leiste. Die Fenster zu öffnen, sei darüber hinaus kostengünstig. Nachteilig seien Akzeptanzprobleme bei Teilen der Schüler und Lehrer.

Dagegen spricht sich die Leitlinie nun explizit gegen die generelle Verwendung von Luftfiltern aus. "Auf den Einsatz von Luftreinigern sollte verzichtet werden", heißt es. Allenfalls in Ausnahmefällen könnte der Einsatz erwogen werden. Dazu gehörten beispielsweise Räume mit Oberlichtern, bei denen der Luftaustausch unzureichend funktioniert.

Die Autoren schreiben, in Einzelstudien sei zwar nachgewiesen worden, dass Aerosole durch Luftfilter reduziert werden können. Es existierten aber "keine gesicherten Erkenntnisse über die erforderliche Reinigungsleistung zur sicheren Vermeidung von Sars-CoV-2 Infektionen". Insgesamt sei wie bei der Fensterlüftung eine positive Wirkung auf das Infektionsgeschehen wahrscheinlich. Ungünstig ins Gewicht fallen jedoch bei den Luftfiltern "die weitreichenden negativen Wirkungen" in anderen Bereichen, schreiben die Autoren: die hohen Kosten bei Anschaffung und Unterhalt der Geräte, der ökologische Ressourcenverbrauch, der Lärm und "Machbarkeitsprobleme", die sich vor allem darauf beziehen, dass die Geräte fachmännisch installiert und gewartet werden müssten.

Testen

Die Ausführungen zur Teststrategie sind neu in der Leitlinie. Die Autoren sind hier verhältnismäßig zurückhaltend. Wenn andere Maßnahmen wie Maskentragen und Abstandhalten nicht greifen, könnten bei kritischen Inzidenzen zweimal wöchentliche Tests erwogen werden, zu bevorzugen seien PCR-Tests. Regelmäßiges Testen und die Isolation infizierter Schüler und Lehrer sei zusammen mit anderen Maßnahmen mit einer Reduzierung der Sars-CoV-2-Übertragung assoziiert, heißt es. Dem gegenüber steht jedoch ein relativ hoher Aufwand und Ressourcenverbrauch.

Umgang mit Verdachtsfällen

Haben Schüler Symptome wie Halsschmerzen, Husten oder Schnupfen sollten sie erst wieder am Unterricht teilnehmen, wenn sie mindestens einen Tag symptomlos sind, rät das Leitliniengremium. Eine leicht laufende oder verstopfte Nase allein oder ein gelegentliches Halskratzen oder Husten müsste nicht zwangsläufig dazu führen, dass Kinder und Jugendliche daheimbleiben. Die Abgrenzung dürfte im Einzelfall nicht immer leicht sein.

Letztlich soll damit vermieden werden, dass Schüler zu häufig im Unterricht fehlen, und zu viele Eltern auf einmal ihrer Arbeit fernbleiben, weil sie Kinder betreuen. Für Schüler, die Corona-positiv oder Kontaktperson sind, gelten die Regelungen der zuständigen Gesundheitsbehörden.

Verkleinerung von Klassen

Auch die Aufspaltung von Klassen oder die Kohortierung, also die Beschränkung auf Kontakte innerhalb festgelegter Gruppen, sehen die Autorinnen und Autoren als Maßnahmen der zweiten Wahl. Sie können erwogen werden, wenn andere Interventionen allein nicht mehr reichen. Reduzierte Kontakte zwischen Schülern trügen zwar zum Infektionsschutz bei, könnten aber die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden beeinträchtigen und unter Umständen zum Ausfall des Präsenzunterrichts führen.

Sport- und Musikunterricht

Beide Fächer sollen der Leitlinie zufolge auch in der Pandemie unterrichtet werden. Sport sollte nach Möglichkeit im Freien und in gleichbleibenden Gruppen erfolgen. Wird der Unterricht in die Turnhalle verlegt, sollte möglichst auf Abstand und Lüftung geachtet werden. Bei kritischen Inzidenzen sollte kein Sportunterricht in Innenräumen erfolgen. Im Musikunterricht sollte bei sehr hohen Inzidenzen auf Singen und das Spielen von Blasinstrumenten verzichtet werden. Bei beiden Aktivitäten wie auch beim Sport werden besonders viele potenziell infektiöse Aerosole ausgestoßen.