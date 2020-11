Von Kathrin Zinkant

Vieles in der Corona-Krise ist umstritten, in einem aber sind sich die meisten inzwischen einig: Wenn eine Stätte des öffentlichen Lebens keinem Lockdown zum Opfer fallen darf, dann sind es die Schulen. Zu kräftezehrend waren die Schließungen im Frühjahr für die Eltern, zu groß die Einschnitte in den Bildungsfortschritt der Kinder - und was am schwersten wiegt: Häusliche Gewalt gegenüber Minderjährigen geriet aus dem Blick, weil Betreuer, Lehrer und andere Kinder nicht mehr mitbekamen, wenn ein Mädchen oder Junge statt Zuneigung Missbrauch erfuhr. Schulen aus reiner Vorsicht dichtzumachen, mag aus rein epidemiologischer Sicht immer noch plausibel erscheinen. Aus sozialer und ethischer Perspektive ist es kaum mehr diskutabel.