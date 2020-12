Ein Proband wird am Eingang des Corona-Schnelltest-Zentrums in Oberhausen empfangen. Das von einem Arzt ausgewertete Ergebnis liegt dann nach 15 Minuten digital vor.

In wenigen Minuten sollen Schnelltests zeigen, ob man das Coronavirus in sich trägt. Doch ihre Fähigkeiten sind begrenzt. Und manchmal kann ihr Einsatz sogar gefährlich sein.

Von Christina Kunkel

Schnell sollen sie sein, das sagt schon der Name. Nach einer Viertelstunde oder höchstens 30 Minuten soll man dank Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus wissen, ob man bedenkenlos den Opa im Altersheim besuchen kann oder das Kind wieder in die Schule darf. Manche Länder wie Österreich oder die Slowakei lassen mit dem neuen Testverfahren gleich die ganze Bevölkerung auf Corona-Infektionen screenen - in der Hoffnung, damit eine landesweite Welle zu brechen.