Sich isolieren müssen, keine Freunde treffen dürfen, sich eingesperrt fühlen: Jugendliche, die durch die Corona-Pandemie psychisch belastet waren, sind schneller biologisch gealtert. Zu diesem Schluss kommt eine Anfang November im Fachjournal PNAS veröffentlichte Studie. Ein Forscherteam untersuchte nach eigenen Angaben erstmals, ob es zwischen beidem einen Zusammenhang gab. Was die biochemischen Veränderungen für die Gesundheit der untersuchten Jugendlichen bedeuten, lässt sich derzeit allerdings nicht absehen.