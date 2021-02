Von Christian Endt und Felix Hütten

Es wird gerade viel diskutiert über die Pandemiekonzepte "Zero Covid" und "No Covid". Diese weisen, so heißt es von den Befürwortern, Wege aus der Pandemie. Auch wenn es zunächst nicht so klingt und beide Ansätze oft verwechselt werden - es sind zwei unterschiedliche. Doch sie sind in einem Punkt so gut wie deckungsgleich: Die Pandemie sei nur zu bewältigen, wenn die Infektionszahlen massiv zurückgehen.