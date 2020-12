Nach Weihnachten solle das öffentliche Leben so weit wie möglich heruntergefahren werden, so die Wissenschaftler der Leopoldina. Doch bereits ab kommender Woche müsste es weitere Beschränkungen geben.

Von Christina Kunkel

Sechs Wochen probiert, sechs Wochen ist (fast) nichts passiert - so könnte man die Effekte des sogenannten Lockdown light beschreiben. Die Infektionszahlen sind nicht wie erhofft gesunken, sondern bleiben weiterhin auf viel zu hohem Niveau. Aktuell sterben pro Woche etwa so viele Menschen an Covid-19, wie in einem ganzen Jahr im Straßenverkehr, immer mehr Kliniken nähern sich der Belastungsgrenze. Statt einem entspannteren Jahresausklang mit Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen fordern nach Bundeskanzlerin Angela Merkel und einigen Ministerpräsidenten jetzt auch Mitglieder der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina einen harten Lockdown - und dass man mit ersten Schritten nicht warten sollte, bis sich die Familie unter dem Weihnachtsbaum in größerem Kreis versammelt hat.

In einer Stellungnahme schlagen die Forscher ein zweistufiges Modell vor: "Ab dem 14. Dezember 2020 sollte die Schulpflicht aufgehoben und nachdrücklich zur Arbeit im Homeoffice aufgefordert werden. Ab dem 24. Dezember 2020 sollten zusätzlich alle Geschäfte schließen, die nicht der Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Waren dienen." Soziale Kontakte sollten auf einen sehr eng begrenzten Kreis reduziert werden. Damit würde sich nach Weihnachten das Szenario aus dem Frühjahr wiederholen - und zwar bis mindestens 10. Januar.

Doch an dem Zwei-Stufen-Vorschlag zeigt sich das gesamte Dilemma, in dem sich nicht nur Politiker, sondern auch Wissenschaftler gerade befinden. Viele Experten wie etwa der Physiker Dirk Brockmann von der Berliner Humboldt Universität, hatten schon im Oktober anhand von Modellberechnungen darauf hingewiesen, dass ein kurzer, harter Lockdown deutlich effektiver sein würde als die moderateren Einschränkungen, die jetzt seit Wochen gelten. Doch jetzt steht eben Weihnachten vor der Tür, Menschen wollen Geschenke einkaufen und die Festtage mit ihren Liebsten verbringen. "Natürlich wäre es umso besser, je früher man jetzt alles runterfährt. Aber es wird auch nicht funktionieren, wenn die Menschen nicht mitmachen," sagt Brockmann. Auch wenn es ihn schon ein bisschen ärgere, dass nicht schon im Oktober härtere Maßnahmen beschlossen wurden.

So versuchen die Wissenschaftler in der Leopoldina-Stellungnahme - neben führenden Virologen wie Christian Drosten oder Sandra Ciesek haben auch Experten aus der Wirtschaft wie etwa Ifo-Präsident Clemens Fuest sowie Bildungs- und Gesundheitsforscher unterschrieben - einen Weg für die nächsten Wochen vorzuzeichnen, der weiterhin stark auf die Eigenverantwortung der Menschen setzt. "Der Schlüssel ist die Zahl der Kontakte," betont Dirk Brockmann. Und genau darin liegt nach seinen Berechnungen auch der Grund, warum die bisherigen Maßnahmen noch nicht ausgereicht haben. Im Vergleich mit anderen Ländern wie Belgien oder Irland, die ihre zweite Welle erfolgreich gebrochen haben, seien in Deutschland die Zahl der Kontakte nicht im gleichen Maße zurückgegangen. So sei es durch die aktuellen Maßnahmen lediglich gelungen, die Kontakte um schätzungsweise 43 Prozent zu reduzieren - im Frühjahr waren es noch rund 63 Prozent.

Deshalb lohnt ein Blick ins Ausland: An der belgischen Strategie war unter anderem bekannt geworden, dass man dort nur eine feste, enge Kontaktperson haben sollte, den sogenannten "knuffelcontact." Was sich so niedlich anhörte, ist genau das, was Kanzlerin Angela Merkel schon vor Wochen ins Spiel gebracht hatte: Feste Kontaktpersonen, keine Treffen mit beliebig vielen, verschiedenen Menschen. Mit diesem Vorschlag konnte sie sich jedoch bislang nicht durchsetzen. In Belgien hat es offenbar funktioniert - dort gingen die Infektionszahlen innerhalb weniger Wochen von über 20 000 Fällen am Tag Ende Oktober auf zuletzt etwa 1800 runter. Eine feste Vorgabe, wie viele Kontakte denn hierzulande erlaubt sein sollten, machen die Leopoldina-Forscher nicht. Doch sie schreiben klar: "Es wäre am effektivsten, in diesem Zeitraum auch alle sozialen Kontakte außerhalb des eigenen Haushaltes zu unterlassen."

Auch dieses Szenario ist natürlich für die Weihnachtsfeiertage unrealistisch. Deshalb gibt es auch dafür nur Appelle: Wer sich mit Familie und Freunden treffen möchte, sollte Masken tragen, Abstand halten und regelmäßig lüften. Gemeinsame Aktivitäten sollten wann immer möglich ins Freie verlagert werden. Wer Menschen aus Risikogruppen persönlich trifft, müsse dabei äußerste Vorsicht walten lassen und am besten zuvor zehn Tage in Quarantäne gehen. Antigen-Schnelltests alleine seien laut der Forscher hingegen "keine hinreichende Absicherung für die Feiertage."

Daneben soll nach Weihnachten nun auch das restliche öffentliche Leben wieder pausieren. Dafür könnte diese Zeit sogar gut geeignet sein - Schulen haben Ferien, viele Firmen Betriebsruhe, Behörden sind vielerorts geschlossen. Auch dadurch könnten Kontakte vermieden werden - Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln, Gedränge im Einzelhandel. Für die Schüler und Schülerinnen sollen die Ferien insgesamt vier Wochen dauern. Wenn es wieder losgeht, dann mit Maskenpflicht in allen Jahrgängen - und einem einheitlichen Konzept für Wechselunterricht.

Doch kann das reichen? In einer Modellrechnung gehen die Forscher davon aus, dass es auch mit dem zweistufigen Plan bis etwa Mitte Januar gelingen könnte, die Inzidenz auf 50 Fälle pro 100 000 Einwohner zu senken - also dem Wert, ab dem eine Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter wieder möglich wäre - aber nur, wenn sich nach Weihnachten möglichst alle Menschen bei ihren Kontakten noch stärker einschränken. Tun sie das nicht, könnten die Infektionszahlen durch die weihnachtlichen Treffen zum Jahresbeginn wieder nach oben schnellen.