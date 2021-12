Hilferuf am Klinikum Kaufbeuren: Immer mehr Krankenhäuser in Deutschland kommen an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit.

Von Felix Hütten und Sören Müller-Hansen

Die Lage in Deutschland ist dramatisch: Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) rechnet bis Weihnachten mit mehr als 6000 Covid-Patienten auf den Intensivstationen des Landes. Gut 5000 sind es derzeit - Tendenz steigend. Allein in der vergangenen Woche wurden etwa 2000 intensivpflichtige Patienten neu aufgenommen, mehr als 800 Menschen sind an der Infektion gestorben. Kliniken sind vielerorts überlastet, Patienten werden durch die Republik geflogen. Doch mit der immer weiter steigenden Zahl an Covid-Patienten sinkt zugleich auch die Versorgungskapazität in den Krankenhäusern. Wie kann das sein? Antworten auf häufige Fragen.