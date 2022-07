Von Christina Berndt und Vera Schroeder

Vor ziemlich genau einem Jahr, am 21. Juli 2021, wurde Julia M. zum ersten Mal geimpft. "Seitdem", erzählt die 39-Jährige, "ist mein Körper der eine Gegner und mein Umfeld der andere." Niemand, wirklich niemand wollte ihr zunächst Glauben schenken, als sie für sich selbst entdeckte, was ihr bis heute kein Arzt diagnostiziert hat: Dass die Muskelschmerzen, ihr Schwindel, der Tinnitus, die Sehstörungen, das Kribbeln in den Fingern, die wandernden Muskelzuckungen, der Räusperzwang, die Adrenalinschübe, die Schlafstörung, die Gelenkschmerzen, die schwachen, fast tauben Beine - dass alle diese wechselnden Symptome von der Impfung kommen könnten. Mit Nackenschmerzen Anfang August fing es an. Am 1. September erhielt sie ihre zweite Impfung. "Kommt alles von den Blockaden im Nacken", sagten die Ärzte zu ihr, als sie, die lange in der Fitnessbranche gearbeitet hat und immer viel Sport machte, wenig später Alarm schlug: "Da stimmt was nicht. In meinem Körper stimmt was nicht."