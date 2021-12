Ein Arzt und eine Krankenpflegerin unterwegs in ein entlegenes Dorf in der Osttürkei - im Gepäck Impfstoff von Sinovac.

Von Christoph von Eichhorn

Während Sie diesen Text lesen - sagen wir, in drei Minuten - werden 67 911 Menschen eine Corona-Impfung erhalten haben, 377 in jeder Sekunde. Rund 8,5 Milliarden Dosen wurden weltweit bereits gegen Covid-19 verimpft. Und das längst nicht nur in den Industriestaaten - und längst nicht nur mit den in Europa und den USA entwickelten Vakzinen von Biontech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson oder Astra Zeneca. Insgesamt 23 Impfstoffe sind weltweit laut der internationalen Impfallianz Gavi im Einsatz, viele davon aus lokaler Entwicklung und Produktion. Ein Überblick.