Von Vera Schroeder

Mit Fragen zur Corona-Impfung hat die Münchner Kinderärztin Nina Sellerer in ihrer Praxis gerade täglich zu tun. Bei fast jedem Kind, das sie gegen Masern oder Meningokokken pikst, fällt den daneben sitzenden Eltern die nahende Entscheidung über die eigene Corona-Impfung ein. Deshalb verbringt die Kinderärztin Sellerer einen gar nicht mal so unerheblichen Teil ihrer Arbeitszeit im Moment damit, impfskeptische Erwachsene zu beraten. "Kinder gegen Corona impfen? Her damit!", sagt Sellerer. "Aber das fühlt sich in meinem Alltag noch unendlich weit weg an."