Eine israelische Frau erhält in Tel Aviv ihre dritte Corona-Impfung.

Von Berit Uhlmann

Israel - lange als Impfweltmeister bezeichnet - preschte auch bei der dritten Spritze vor: Bereits Ende Juli bot die Regierung allen Einwohnern ab 60 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 an. Wer die zweite Impfdosis schon vor fünf oder noch mehr Monaten bekommen hatte, konnte nun eine dritte erhalten. Andere Länder folgten dem Beispiel. Wirklich klar aber war bislang nicht: Liefern diese Booster-Dosen wirklich ein substanzielles Plus an Schutz?