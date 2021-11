Von Werner Bartens

Plötzlich bilden sich wieder Schlangen vor den Impfzentren. Plötzlich nimmt die ins Stocken geratene Impfkampagne wieder Fahrt auf, und Impflücken sollen zügig geschlossen werden. Insofern passt es zur gegenwärtigen Situation, dass Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein erfahren haben will, dass die EU-weite Zulassung des Vakzins Comirnaty von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren kurz bevorstehe. Auf einer Pressekonferenz in Wien gab er den 24. November als Termin an, an dem die europäische Arzneimittelbehörde EMA "die Zulassung für Kinderimpfungen unter zwölf Jahren" erteilen werde. Österreichs Nationales Impfgremium werde die Impfung für die Fünf- bis Zwölfjährigen noch am selben Tag empfehlen, versicherte der Minister.