Man hat schon wieder die Strickjacke rausgekramt, nachts wird einem bei offenem Fenster kalt, und in München steht auch noch das Oktoberfest bevor. Es sind untrügliche Anzeichen: Der Herbst kommt – und mit ihm die Viren und Atemwegsinfekte. Da fragt man sich, wie man es in diesem Jahr mit den Impfungen halten soll. Will man wirklich den achten Schuss gegen Corona? Braucht man unbedingt die Grippe-Impfung?