Man hat schon wieder die Strickjacke rausgekramt, nachts wird einem bei offenem Fenster kalt, und in München steht auch noch das Oktoberfest bevor. Es sind untrügliche Anzeichen: Der Herbst kommt – und mit ihm die Viren und Atemwegsinfekte. Da fragt man sich, wie man es in diesem Jahr mit den Impfungen halten soll. Will man wirklich den achten Schuss gegen Corona? Braucht man unbedingt die Grippe-Impfung?
MedizinSollte man sich jetzt gegen Covid und Grippe impfen lassen?
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Der Herbst beginnt, die Viren kommen. Braucht es jetzt den Piks in den Oberarm? Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlungen dazu geändert.
Von Christina Berndt
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