Als ob es Sars-CoV-2 nicht gäbe: Fußballfans feiern in London.

Boris Johnson will nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen fallen lassen, obwohl die Delta-Variante in seinem Land grassiert. Mehr als hundert Wissenschaftler warnen davor, dass eine Generation mit chronischen Gesundheitsproblemen zurückbleibt.

Von Berit Uhlmann

Man muss es wohl als englisches Understatement verbuchen, wenn Trisha Greenhalgh, Gesundheitswissenschaftlerin der Universität Oxford, die aktuellen Corona-Pläne ihrer Regierung als "keine sehr gute Politik" bezeichnet. In einer eilig einberufenen und als "Notfall-Gipfel" bezeichneten Pressekonferenz wandte sich Greenhalgh gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern gegen das Vorhaben von Premier Boris Johnson, am 19. Juli in England nahezu alle Schutzmaßnahmen gegen Sars-CoV-2 fallen zu lassen. Ab jenem Datum, das die Regierung feierlich "Tag der Freiheit" nennt, sollen Masken und Abstandsregeln passé sein; Clubs und letzte Unternehmen wieder öffnen dürfen.