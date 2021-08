Während immer noch viele Menschen auf die erste Impfung warten, steht bereits fest: Deutschland will von Herbst an Risikogruppen eine Auffrischungsimpfung anbieten. Wie sinnvoll ist das?

Von Hanno Charisius

Ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland hat noch gar keinen Impfschutz - vom Rest der Welt einmal ganz zu schweigen -, da sollen die ersten Impflinge schon in die dritte Runde gehen. Das Bundesgesundheitsministerium sieht von September an Auffrischungsimpfungen für Angehörige der Risikogruppen vor, also ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Diese Gruppen haben nicht nur ein höheres Risiko, durch Sars-CoV-2 schwer zu erkranken, ihr Immunsystem reagiert oft auch nicht mit einer ausreichend starken Schutzantwort auf eine Impfung. Studien zeigen, dass die Abwehr durch eine dritte Spritze deutlich gestärkt werden kann.