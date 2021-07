Covid-Impfung in London

Fast die Hälfte der Covid-19-Toten, die sich in England mit der Delta-Variante infiziert hatten, war bereits doppelt geimpft. Was das über die Wirksamkeit der Vakzine sagt - und warum das mehr eine gute als eine schlechte Nachricht ist.

Von Christina Berndt

Doppelt geimpft und doch gestorben. Dieses Schicksal mussten in England in den vergangenen Wochen etliche Menschen erleiden. Fast die Hälfte derjenigen, die an der Delta-Variante des Coronavirus gestorben sind, seien bereits vollständig geimpft gewesen, berichtete die Gesundheitsbehörde Public Health England vor einigen Tagen, nämlich 50 von 117.