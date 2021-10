Wie die WHO den Ursprung der Pandemie erforschen will

Zum wiederholten Mal begibt sich die WHO auf die Suche nach dem Ursprung der Pandemie: Warum die Forscher nicht locker lassen.

Von Christina Berndt

Die Drehbücher für den passenden Thriller waren schon geschrieben, noch bevor die Pandemie begann: Ein gefährliches Virus bricht aus einem Hochsicherheitslabor aus und bedroht den Planeten. Oft schon wurde diese Geschichte in Hollywood erzählt. Und es hätte echtes Kassenschlager-Potenzial, wenn sich dieser Plot nun beim Coronavirus Sars-CoV-2 bewahrheiten würde. Wäre es ein Laborunfall gewesen, der dieses mörderische Virus in die Welt entließ - das würde das ganze Elend der Pandemie in noch dunkleres Licht hüllen.