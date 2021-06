Und wo ist es besonders gefährlich? Über Ansteckung und Verbreitung des Coronavirus könnte man sehr viel mehr wissen, wie ein Projekt in Düsseldorf zeigt. Was dem im Wege steht.

Von Christina Kunkel

Das ganze Ausmaß kam nur zufällig ans Licht. Ein Altenheimbewohner musste ins Krankenhaus, coronatypische Symptome hatte er nicht. Dazu war der Mann bereits zweifach geimpft. In der Klinik wurde dennoch routinemäßig ein PCR-Test gemacht - und der war positiv. Im Düsseldorfer Gesundheitsamt wurde man hellhörig. Der Verdacht: Gibt es etwa noch mehr unentdeckt Infizierte in dieser Einrichtung? Diese Frage war schnell beantwortet. Nach einer Reihentestung stand fest: Insgesamt 24 der Bewohner und Mitarbeiter sind positiv. Symptome hatte kaum einer. Doch an dieser Stelle hörte die Detektivarbeit im Gesundheitsamt nicht auf. Dort wollte man auch wissen: Wie kam das Virus in die Einrichtung? Und wer hat wen angesteckt?