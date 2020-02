Mit all den Unklarheiten konfrontiert versuchen wir Erdenbürger, unser Leben zu leben. Manche unberührt, manche in Panik, die allermeisten wohl eher mit vagem Unbehagen oder leichter Beklemmung.

Covid-19 breitet sich nun weltweit aus. Das Virus ist tödlicher als die Grippe, vermutlich um ein Vielfaches. Doch Panik macht alles nur schlimmer - und es gibt einiges, was die Menschheit tun kann.

Neben seiner mikrobiologischen Wirkung entfaltet das Coronavirus einen interessanten weiteren Effekt: Es spaltet die Menschheit entzwei. Die einen üben sich in Gelassenheit, begrüßen Freunde mit Wangenküsschen und Handschlag. Die anderen tauchen mit Gasmasken im Supermarkt auf und hamstern Lebensmittel. Was geht bloß vor? Ist es bereits wie auf der Titanic, als das Orchester noch im Ballsaal aufspielte, während die Leute im Maschinenraum bereits ertranken? Haben manche begriffen, was die Ahnungslosen erst noch schmerzhaft erkennen müssen: dass eine todbringende Seuche über die Menschheit hinwegrollt?