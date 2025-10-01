Akne gehört zu den großen Gemeinheiten der Jugend: Ausgerechnet zu der Zeit, in der die Haut so rosig und faltenlos wie nie wieder im Leben ist, wird sie von unansehnlichen und mitunter sogar schmerzhaften Pusteln und Knötchen heimgesucht. Fast alle Jugendlichen haben irgendwann mal Akne, und bei etwa 40 Prozent von ihnen ist dieses Hautbild so ausgeprägt, dass es behandlungsbedürftig ist. Denn sonst können ein Leben lang Narben bleiben.