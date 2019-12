Am Montag erkrankte das kleine Mädchen des Polizisten in der Broad Street Nr. 40. Am Donnerstag ging es dem Schneider aus demselben Haus elend. Am Freitag nahmen die Leichenkarren ihr trauriges Geschäft auf. Im Viertel wurde die gelbe Fahne gehisst und so wusste man an diesem Septembermorgen 1854: Hier im Londoner Stadtteil Soho hat die Cholera eingeschlagen.